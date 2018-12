Exécutions dans le monde : le nombre le plus élevé en 25 ans

Ximena Sampson Un texte de

Le nombre d'exécutions a augmenté de 54 % par rapport à 2014, lorsqu'AI en avait recensé 1061. C'est également le chiffre le plus élevé depuis 25 ans.

Les pays où il y a eu le plus d'exécutions. Photo : Radio-Canada / Carto

Le cas de la Chine s'avère particulier. Des milliers de personnes y sont exécutées chaque année, mais ces données ne sont pas rendues publiques. AI estime qu'au moins 1000 personnes ont été tuées en 2015, mais puisque ces chiffres sont bien en deçà de la réalité, elle ne les prend pas en compte dans ses calculs.

Les données sont également incomplètes pour la Corée du Nord, le Laos, la Malaisie, la Syrie et le Yémen.

L'Iran, le Pakistan et l'Arabie saoudite en tête

À eux seuls, l'Iran, le Pakistan et l'Arabie saoudite sont responsables de 89 % des exécutions recensées en 2015.

Le Pakistan entre cette année dans le trio de tête des pays ayant exécuté le plus de condamnés. Depuis 2008, on n'y exécutait plus les civils, mais, en décembre 2014, à la suite de l'attaque contre une école de Peshawar qui a coûté la vie à 153 personnes, le moratoire a été levé. En 2015, 326 prisonniers ont été exécutés.



En Iran, 977 personnes ont été exécutées, dont la plupart étaient coupables de crimes liés au trafic de stupéfiants. Ce pays est aussi montré du doigt parce qu'il exécute des mineurs, ce qui constitue une violation du droit international.

En Arabie saoudite, il y a également eu une hausse importante du nombre de personnes exécutées par rapport à l'année dernière. Près de la moitié des personnes exécutées étaient des étrangers, dont la majorité étaient des travailleurs migrants.



Des condamnations pour des crimes non violents

Le droit international restreint l'usage de la peine de mort aux infractions relevant des « crimes les plus graves », soit ceux qui impliquent un homicide volontaire.

Or dans ces trois pays, comme dans plusieurs autres où la peine capitale est en vigueur, les condamnés le sont souvent pour des crimes non violents, tels que le trafic de stupéfiants, l'espionnage, la corruption, l'adultère ou le blasphème.

De plus, dénonce Anne Ste-Marie, responsable des communications à Amnistie internationale, « le processus judiciaire ne répond absolument pas aux normes internationales ».

Non seulement les personnes sont condamnées pour des crimes qui ne sont pas de crimes violents, mais elles sont condamnées à la suite d'un processus inéquitable. Anne Ste-Marie, responsable des communications à Amnistie internationale

Dans la plupart des pays qui pratiquent encore la peine capitale, les autorités judiciaires acceptent les aveux arrachés sous la torture. Les détenus sont aussi souvent privés du droit de consulter un avocat et d'interjeter appel.

Pour AI, la peine de mort est « non seulement inefficace, mais partout où elle est appliquée elle est aussi discriminatoire », indique Anne Ste-Marie. « Elle souligne les faiblesses des systèmes de justice et les problèmes profonds de discrimination de ces pays. »

Ce sont souvent des minorités religieuses, tribales, linguistiques et raciales qui se retrouvent dans les couloirs de la mort. Anne Ste-Marie, responsable des communications à Amnistie internationale

Dans plusieurs pays, dont l'Indonésie, le Japon et le Pakistan, des personnes souffrant d'un handicap ou d'une maladie mentale sont condamnées à mort.

Au moins 20 292 détenus étaient sous le coup d'une sentence capitale à la fin de 2015.

La situation aux États-Unis

Des opposants à la peine de mort manifestent devant le tribunal où est officiellement condamné Dzhokar Tsarnaev, reconnu coupable de l’attaque du marathon de Boston, le 24 juin 2015. M. Tsarnaev a été condamné à mort par injection létale. Photo : GI / Scott Eisen

En 2015, 28 condamnés ont été exécutés aux États-Unis, soit le chiffre le plus faible depuis 25 ans :

Texas (13)

Missouri (6)

Géorgie (5)

Floride (2)

Oklahoma (1)

Virginie (1)

La peine de mort est encore en vigueur dans 32 États, mais 6 d'entre eux n'ont pratiqué aucune mise à mort depuis 10 ans. La Pennsylvanie s'est jointe cette année à l'Oregon et à Washington en établissant un moratoire sur les exécutions. Pour leur part, les autorités fédérales n'ont procédé à aucune exécution depuis 2003.

En 2015, 2851 personnes se trouvaient dans le couloir de la mort aux États-Unis, dont 746 en Californie.

De l'espoir pour les abolitionnistes

Pour l'organisation de défense des droits de l'homme, il y a quand même des raisons de se réjouir.

En 2015, la République démocratique du Congo, Fidji, Madagascar et le Suriname ont aboli la peine de mort, portant ainsi à 102 le nombre de pays abolitionnistes, soit la majorité des États sur la planète.

« Il y a vraiment une tendance lourde : de moins en moins de pays ont recours à la peine de mort », se félicite Anne Ste-Marie.