D'où vient le sirop d'érable, aussi appelé « jus d'érable à sucre » par Paul Dudley en 1708? Ce seraient des Algonquins qui auraient pour la première fois entaillé un érable pour produire le sinzibukwud.

Ce procédé se faisait à l'aide d'une hache. On pratiquait alors une incision d'environ dix centimètres dans l'arbre dans laquelle on insérait un petit morceau de bois en forme d'auge afin de laisser l'eau de l'érable s'écouler dans un petit plat en écorce de bouleau.

Le procédé d'évaporation de l'eau d'érable à l'aide de feu extérieur aurait débuté vers 1606. Le liquide épaissi qui en résultait était décrit comme une boisson au goût de miel qui redonnait des forces.

Au Manitoba, les érables utilisés pour faire du sirop sont des érables à Giguère. Ce sont de petits arbres qui n'atteignent pas plus de 10 à 15 mètres de hauteur et qui vivent environ 80 années. Ces arbres aiment le sol humide et résistent bien aux inondations, à la sécheresse occasionnelle et au froid. Si on veut avoir de l'eau d'érable, l'arbre doit être entaillé tôt au printemps.

C'est en 1986 qu'Armand Desharnais a décidé d'entailler les érables près du Musée de Saint-Pierre-Jolys, histoire de conserver les traditions.

Aujourd'hui, plus de 200 bénévoles participent à l'organisation de la fête des sucres annuelle du village. En général, le temps des sucres s'étire entre le 15 mars et le 15 avril.

La cabane à sucre de Saint-Pierre-Jolys produit du sirop d'érable et de la tire.

Pour répondre à la grande demande de produits de l'érable, les bénévoles entaillent les 400 érables de la paroisse, dont la plupart sont sur des terrains privés. Ils achètent aussi des produits du Québec, car la production locale n'est pas assez grande.

Il faut entre environ 45 litres d'eau d'érable à Giguère pour faire un litre de sirop. Pour une bonne production, les nuits doivent être froides avec un petit gel et les journées ensoleillées où le mercure atteint 5 degrés Celsius.

À Saint-Pierre-Jolys, on récolte l'eau d'érable dans des chaudières et on utilise des chalumeaux en acier inoxydable. On garde bien précieusement les artéfacts dans la cabane à sucre afin d'enseigner l'histoire aux visiteurs.

La cabane à sucre est munie d'un évaporateur d'eau d'érable avec son four. Il faut faire bouillir l'eau jusqu'à 104 degrés Celsius (219 degrés Fahrenheit) pour obtenir du sirop d'érable. Pour ce qui est de la tire, la température doit atteindre 114 degrés Celsius (237 degrés Fahrenheit).

La cabane à sucre de Saint-Pierre-Jolys reçoit des centaines de visiteurs chaque année. Il y a six activités qui leur sont proposées, dont la promenade à cheval, l'interprétation historique de Saint-Pierre-Jolys et, naturellement, la dégustation de tire sur la neige.