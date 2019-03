Incursion dans l'antre du Bella Desgagnés, à l'aube de sa 4e saison

Laurence Gallant Un texte de

L'équipage en est à ses derniers préparatifs pour démarrer sa tournée de sept jours auprès de 11 ports, dont 10 situés sur la Côte-Nord.

Ménage, cuisine, certifications du navire, formations de sécurité... plus de 40 employés ont graduellement pris place dans le navire de ravitaillement depuis mardi dernier, pour se préparer au premier départ de la saison 2016.

Officiers et stagiaires rassemblés dans la salle de contrôle du Bella Desgagnés Photo : Laurence Gallant

En tout, 70 à 80 personnes se relayent à bord, à coup de quatre à six semaines, pour faire fonctionner le Bella Desgagnés, qui reste « à la merci de la mer, des intempéries, des retards météo », explique le président et directeur général de Relais Nordik, Francis Roy.

Le chef Carl Parisé et son aide-cuisinier Michel Lapierre dans les cuisines du Bella Desgagnés Photo : Laurence Gallant

C'est un jeune homme de 30 ans, Guillaume Séguin, qui est à la barre du Bella Desgagnés depuis 2014. Il partage les commandes en alternance avec le capitaine Philippe Hémart. Guillaume Séguin soutient que le navire, hautement technologique, lui réserve toujours beaucoup de défis.

« On a hâte de reprendre la mer. Un bateau, c'est pas fait pour rester à quai, c'est fait pour se promener », dit le capitaine Séguin, le sourire aux lèvres. Photo : Laurence Gallant

Le capitaine Séguin, qui vit six mois par année sur le navire, souligne tout le sentiment d'appartenance que l'équipage entretient avec les gens de la Côte-Nord :

C'est excitant de retourner sur la Basse-Côte-Nord. On a un attachement envers ces gens-là. Guiillaume Séguin, capitaine du Bella Desgagnés

Les onze ports desservis par le Bella Desgagnés.

En une semaine, le Bella Desgagnés parcourt 1230 milles nautiques, soit 2200 km, pour desservir dix ports de la Côte-Nord, après son départ de Rimouski.

« Sur la Basse-Côte-Nord, on n'est pas habitués de voir beaucoup de trafic, mais en mai-juin, c'est la saison des pêches, et il y a beaucoup de bateaux de pêches avec lesquels on doit interagir. Le port de Kegaska, par exemple, doit avoir cinquante bateaux de pêche », explique Guillaume Séguin.

Un matelot timonier se prépare pour le chargement des conteneurs sur le pont. Photo : Laurence Gallant

Le Bella Desgagnés doit composer avec une cargaison extrêmement variée : « Tout ce qu'on peut imaginer qu'un village a besoin pour son économie et les gens qui sont là : des couches, de l'approvisionnement en épicerie, des clous, des VTT, des voitures... », énumère Francis Roy.

Les postes d'amarrage du Bella Desgagnés. Photo : Laurence Gallant

Le Bella Desgagnés se prépare à ravitailler plusieurs localités de la Moyenne et de la Basse-Côte-Nord, mais aussi à accueillir des passagers curieux de vivre l'aventure jusqu'à Blanc-Sablon.

Mille quatre cents passagers pourront profiter de ce forfait touristique hors du commun durant la saison, et admirer « une côte qui est tout à fait saisissante, unique », souligne le pdg de Relais Nordik, Francis Roy.

Le Bella Desgagnés peut accueillir 381 passagers. Photo : Laurence Gallant

« Souvent les passagers repartent en disant qu'ils ont l'impression de faire partie de notre équipe, et ça c'est agréable pour nous aussi », raconte le capitaine Guillaume Séguin.

C'est vraiment une anti-croisière : c'est l'aventure, l'observation des paysages, c'est voir comment on fait pour desservir 22 ports dans une seule semaine. Guillaume Séguin, capitaine

Le huitième pont a été remanié pour permettre davantage d'animation pour les passagers. Photo : Laurence Gallant

Sur le huitième pont, une salle a d'ailleurs été réaménagée pour permettre aux passagers de socialiser, de jouer à des jeux et de profiter de l'animation sur le bateau. On pourra par exemple en apprendre davantage sur la Côte-Nord, ses localités, et ses réalités sociales et économiques.

Surtout en début de saison, on peut observer beaucoup de mammifères marins, notamment quand les baleines retournent vers Tadoussac. L'équipage a une entente avec le Réseau d'observation de mammifères marins (ROMM), et partage avec les biologistes ses observations des baleines.

Le président et directeur général de Relais Nordik, Francis Roy, devant le Bella Desgagnés. Photo : Laurence Gallant

Les premières saisons du Bella Desgagnés ont été marquées par certains problèmes mécaniques, mais la période de rodage est maintenant terminée, assure le pdg de Relais Nordik, Francis Roy : « Ces choses-là sont derrière nous. »