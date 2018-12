Où les mines antipersonnel font-elles le plus de victimes? La réponse en carte

Danielle Beaudoin Un texte de

On compte 3678 victimes des mines antipersonnel, des engins explosifs improvisés et d'autres restes explosifs de guerre en 2014, selon le rapport le plus récent de l'Observatoire des mines. C'est en Afghanistan que le bilan est le plus lourd, suivi de la Colombie.

La plupart des victimes, soit 80 %, sont des civils. Parmi ces derniers, plus du tiers (39 %) sont des enfants.

Les pays où les mines antipersonnel font le plus de victimes. Photo : Radio-Canada / Carto

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Il y a eu plus de victimes des mines en 2014 qu'en 2013. Une hausse de 12 % qui « s'explique très naturellement par l'augmentation des conflits », selon Jérôme Bobin, directeur général de Handicap international Canada. Il cite les affrontements apparus notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou encore en Ukraine.

Des États ou des groupes non étatiques n'ont aucune gêne à utiliser des mines antipersonnel, des engins explosifs improvisés, des bombes à sous-munitions. C'est très mathématique; si on réutilise ces armes, on augmente les [...] chances d'avoir des nouvelles victimes. Jérôme Bobin

Cela dit, le nombre de victimes des mines a fortement diminué depuis 1999, année de l'entrée en vigueur du Traité d'Ottawa (Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction).

« On parlait à une époque d'une victime toutes les 20 minutes au moment de ce traité. Maintenant, on est à une victime toutes les deux heures. Donc, il y a quand même des progressions », souligne Jérôme Bobin.

Des pays comme le Cambodge, le Laos ou la Colombie sont pollués par des mines antipersonnel enfouies là lors de conflits lointains. La situation est différente dans d'autres États, comme au Yémen. « Actuellement, le Yémen est couvert de mines antipersonnel ou de bombes larguées ou jetées par les différentes parties au conflit. Donc il y a de nouvelles armes explosives aujourd'hui même au Yémen. »

Le déminage au Sénégal Photo : Handicap International/Jean-Jacques Bernard

Les efforts de déminage



En 2014, les démineurs ont nettoyé au moins 200 km2 de terres contaminées, et 230 000 mines antipersonnel ont ainsi été détruites. La plus grande partie du déminage a été fait en Afghanistan, au Cambodge et en Croatie.

Là où on trouve le plus de terrains minés (plus de 100 kilomètres carrés) : Afghanistan

Angola

Azerbaïdjan

Bosnie-Herzégovine

Cambodge

Tchad

Croatie

Irak

Sahara occidental

Thaïlande

Turquie Source : Observatoire des mines

Les 162 États membres du Traité d'Ottawa ont quant à eux éliminé jusqu'ici plus de 49 millions de mines antipersonnel qu'ils avaient en stock, dont 530 000 en 2014.

Toutefois, le commerce des mines antipersonnel existe toujours, sous forme d'échanges clandestins illégaux. Aujourd'hui, une dizaine d'États fabriqueraient ces armes, dont la Russie, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, le Myanmar et le Pakistan.



Des groupes armés en produisent aussi en Afghanistan, en Colombie, en Irak, au Myanmar, au Pakistan, en Syrie et en Tunisie. Ces groupes se spécialisent dans la fabrication d'engins explosifs improvisés, soit des bombes artisanales.



Des mines difficiles à détecter



On trouve beaucoup de ces bombes artisanales en Colombie, selon Jérôme Bobin, tout juste de retour de ce pays. Il explique que ces bombes se fabriquent à partir d'une bouteille de soda en plastique, une seringue et des substances chimiques : « Ça se fait très facilement, ça ne coûte rien. »



Il souligne que ces engins sont très difficiles à détecter, puisqu'ils ne contiennent pas de métal, contrairement aux mines antipersonnel. « On ne peut pas se contenter de passer le balai de détecteur de métal. Il faut vraiment avancer centimètre par centimètre et repérer dans le sol tout ce qui pourrait ne pas être normal. [...] Comment savoir si cette bouteille est une bombe? C'est hallucinant! »

Ça fait 10 ans que je travaille chez Handicap international. J'avais beaucoup plus vu des mines antipersonnel fabriquées par des entreprises. Mais ces mines-là, il va falloir du temps pour les repérer et les enlever. Jérôme Bobin

Les civils qui vivent en zone de conflits ou d'après-conflits doivent se méfier de différents types d'engins explosifs :

Mines antipersonnel : mines terrestres posées ou enfouies dans le sol, parfois larguées par un avion, qui explosent sous la pression d'un pas.

Mines antichar : mines terrestres aux charges plus puissantes que les antipersonnel

Engins explosifs improvisés : des bombes artisanales, de plus en plus utilisées, notamment en Afghanistan et par les groupes non étatiques

Restes explosifs de guerre : munitions explosives laissées sur le terrain à la fin des affrontements (grenades, mortiers, obus, roquettes bombes à fragmentation)

Armes à sous-munitions : chaque arme est une coquille qui peut contenir des centaines de bombes. Ces armes sont larguées par un avion ou projetées à partir du sol. Elles explosent dans les airs et les centaines de bombes qu'elles contiennent se répandent sur la terre.

À lire aussi : Ottawa doit faire pression sur les pays qui bafouent les droits humains (Nouvelle fenêtre)

Un monde libéré des mines?

Lady Diana examine des mines antipersonnel le 14 janvier 1997, lors d'une visite en Angola, dans le cadre d'une campagne de la Croix-Rouge contre ce type d'engins. Photo : POOL/AFP/Getty images

Les États membres du Traité d'Ottawa se sont engagés à détruire toutes les mines d'ici 2025. Est-ce possible? Jérôme Bobin est optimiste. « Le Traité d'Ottawa est formidable. Il y a eu un avant et un après. [...] Donc, on est conscients que ce traité a vraiment changé beaucoup de choses. »

Ça laisse 10 ans. S'il y a une mobilisation internationale assez forte, assez costaude, on peut quand même espérer s'en approcher. Jérôme Bobin

Il rappelle que de nombreux territoires ont été décontaminés. Depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Ottawa, une trentaine d'États ont annoncé qu'il n'y avait plus aucune mine chez eux. Il demeure qu'encore aujourd'hui, 57 États et 4 autres territoires sont pollués par ces engins.



À son avis, il faut d'abord et avant tout convaincre tous les États de la planète de signer le Traité. « On a encore une trentaine de pays qui ne sont pas dans le Traité, et une des lacunes de ce traité, c'est son manque d'universalité. Si tous les pays du monde, à minima, étaient déjà concernés par le Traité d'Ottawa, ça limiterait finalement les risques sur les groupes armés non étatiques, ça permettrait de circonscrire un peu plus la cible. »



Il insiste aussi sur l'importance pour ces États de financer la lutte antimines.

Ça prend des hommes qui vont sur le terrain pour déminer, et utiliser des hommes, ça prend de l'argent. Beaucoup de bailleurs internationaux ont une petite réticence à aller vers le déminage parce que ça coûte très cher. Mais il n'y a pas d'autres solutions que ça. Ça coûte très très cher. Jérôme Bobin

Jérôme Bobin rappelle qu'il reste encore de nombreuses communautés un peu partout dans le monde qui sont entourées de champs de mines, et qui vivent dans l'angoisse.