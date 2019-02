St-Hubert vendu pour 537 millions à une entreprise ontarienne

Le PDG des célèbres rôtisseries québécoises, Jean-Pierre Léger, estime que cette vente va assurer « la croissance et la pérennité » de son entreprise.

« Cette alliance garantira à St-Hubert un développement sain, [...] nous serons en mesure d'agrandir considérablement nos programmes de fabrication de produits alimentaires et de bonifier nos ventes partout au Canada », s'est-il félicité.

Jean-Pierre Léger prévoit que cette transaction permettra au groupe St-Hubert de doubler ses revenus d'ici cinq ans. Il croit qu'elle va créer l'une des plus importantes entreprises de restauration et de transformation alimentaire au pays.

Je n'ai pas décidé ça en deux mois. Ça fait cinq ans que je fais une réflexion. J'ai regardé tout ce qu'il y avait ici au Québec. J'ai flirté avec différents groupes, mais on ne s'est pas mariés.

Cette alliance permettra par ailleurs au Groupe St-Hubert de devenir le gestionnaire d'une soixantaine de restaurants de Cara au Québec.

Fondée au Québec en 1951, la chaîne St-Hubert compte 117 restaurants, deux usines de production alimentaire à Boisbriand et à Blainville, ainsi que deux centres de distribution à Anjou et à Boisbriand.

Cette alliance offre les plus belles perspectives d'avenir à nos employés en garantissant la saine évolution du groupe St-Hubert et en ouvrant des opportunités de carrières plus larges en créant de l'emploi au Québec.

Jean-Pierre Léger, PDG de St-Hubert