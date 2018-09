Un texte de

La première recette de macaroni au fromage a été trouvée dans un livre du 14e siècle. Le recueil de cuisine italienne, écrit en latin, avait pour titre Liber de Coquina.

Le mot macaroni vient du grec makaria qui désigne une recette à base d'orge. En 1590, les Italiens ont alors appelé maccheroni toute pâte en forme de tubes. La première recette de macaroni gratiné, comme on le connaît aujourd'hui, remonte à 1769. Elle a été trouvée dans un livre de recettes anglaises. Cette pâte alimentaire s'appelait alors : makerouns.

Le macaroni au fromage a fait son entrée à la Maison-Blanche aux États-Unis en 1801, juste après l'élection à la présidence de Thomas Jefferson.

Le macaroni au fromage peut prendre plusieurs formes selon les goûts et le contenu de notre garde-manger. Ce plat est très populaire en Amérique du Nord. Au Canada, on dit que sa popularité dépasserait même celle de la pizza.

Aujourd'hui c'est Greg Selinger, premier ministre sortant du Manitoba et candidat aux élections provinciales d'avril 2016 qui nous prépare avec son fils Pascal sa recette familiale de macaroni au fromage et sa salade d'accompagnement.

Les ingrédients Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients :

2 tasses de macaronis

5 tranches de bacon épais, cuit

500 g de fromage cottage

150 g de fromage Boursin (une boîte)

450 g de fromage cheddar fort, râpé

sel et poivre au goût

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour commencer, il faut râper le fromage cheddar.

Cuisson des pâtes et du bacon Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Faire cuire les macaronis dans de l'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'ils soient tendres mais encore al dente. Bien égoûtter les pâtes et les transférer dans un plat. Réserver. Faire cuire le bacon selon votre goût.

Bacon Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand le bacon est cuit, enlever l'excès de gras et couper la viande en morceaux.

Mélange des ingrédients Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Incorporer aux pâtes les trois fromages : le cheddar, le fromage cottage et le Boursin. Bien mélanger pour faire fondre les fromages. Incorporer ensuite le bacon et transférer le mélange dans un plat en verre qui va au four.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Garnir la casserole de fromage cheddar râpé et la placer au four à 350 degrés F pour 20 minutes.

La vaisselle Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Il faut profiter du temps de cuisson de la casserole pour commencer la vaisselle et ranger le tout avant la dégustation.

Le macaroni est cuit Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Le plat est réussi, père et fils sont contents. Aujourd'hui, Pascal a modifié la recette. Habituellement, sa mère, Claudette Toupin, y ajoute du jambon et des pois verts. Pascal les a remplacés par du bacon tranché épais, du fromage Boursin et il a rajouté du fromage sur le dessus pour compléter le gratin.

La famille prépare ce plat réconfortant au moins une fois par mois depuis que les enfants sont petits.

La salade Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Le clan Selinger sert son macaroni avec un accompagnement de salade d'épinards aux oeufs à la coque et au bacon. Un vrai délice!