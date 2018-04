Un texte deAvec la collaboration d' et

Selon le biologiste du Ministère qui est à la tête de l'étude, Christian Dussault, l'ours noir est trop souvent associé au danger. « C'est une espèce qui mérite d'être mise en valeur au même titre que l'orignal ou le cerf de Virginie, qui ont été largement documentés dans les années 80 et 90 », dit-il.

On va médiatiser beaucoup des cas d'attaques avec l'ours. On va aussi parler des ours qui se promènent l'été près des chalets et des habitations, qui vont défoncer des poubelles, manger la nourriture que l'homme peut offrir. C'est souvent négatif. On trouve ça un peu déplorable. Christian Dussault, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Pourtant, aussi loin que l'on puisse reculer dans la documentation écrite, seulement six attaques mortelles reliées à l'ours noir ont été répertoriées au Québec, selon les informations du MFFP.

L'un des plus grands spécialistes en matière de visite de tanières au Québec, Dominic Grenier, remarque que les gens ont l'impression que le nombre d'ours ne cesse de croître, mais qu'à l'inverse, depuis quelques années, le territoire s'ouvre davantage à la population. « Il y a de plus en plus de gens qui vont en forêt et des gens qui bâtissent des chalets », explique M. Grenier, qui est technicien de la faune au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

On dit qu'il y a de plus en plus d'ours. Ce qui est probablement vrai. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui vont dans les territoires où il y a des ours. Dominic Grenier, technicien de la faune, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Mieux comprendre l'ours noir

L'analyse du comportement de l'ours noir n'est pas le premier objectif de l'étude menée par Christian Dussault. L'équipe recueille des données sur la dynamique de la population. C'est-à-dire le taux de survie et le taux de reproduction afin d'être en mesure de savoir comment la population de l'ours noir évolue dans le temps.

Cela permettra notamment au gouvernement du Québec de réviser les objectifs dans chaque zone de chasse. Le gouvernement, au terme de cette étude, pourrait par exemple permettre la chasse à l'ours noir sur une plus longue période et augmenter les quotas ou, au contraire, réduire la période de chasse et diminuer les quotas selon les secteurs.

On peut permettre aux chasseurs, par exemple, de prendre un animal de plus si on constate que la population est à un niveau élevé pour ce qu'on souhaite avoir. Christian Dussault, biologiste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

La chasse et le piégeage de l'ours noir constituent des activités qui génèrent des retombées économiques non négligeables selon le MFFP. « C'est une autre raison de faire une bonne gestion des populations de l'ours noir au Québec », explique Christian Dussault.

Une étude sur plusieurs années

La Mauricie est la première région visitée dans le cadre de cette étude. Une aire de 2000 kilomètres carrés a été sélectionnée à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de La Tuque.

On a capturé ici, en Mauricie, 20 ours, 15 femelles et 5 mâles. On les a munis de colliers émetteurs satellites qui prennent des positions GPS. Christian Dussault, biologiste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Ces colliers permettent à l'équipe du MFFP de suivre les déplacements de l'animal et de mieux comprendre ses habitudes. Sur la carte ci-dessous, les points verts représentent les déplacements d'une femelle à partir de sa capture, en juillet 2015, jusqu'à son entrée en tanière en octobre.

Géolocalisation d'un ours noir entre 23 juillet 2015 et son hivernation à l'automne. Photo : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Christian Dussault remarque que les déplacements de l'animal sont concentrés dans les secteurs où il y a eu des coupes forestières, ce qui n'est pas un hasard. On trouve dans ces endroits beaucoup de petits fruits, la source principale d'alimentation de l'ours noir.

Afin de récolter des données supplémentaires qui sont nécessaires à l'étude, les techniciens de la faune du MFFP doivent visiter chaque animal en plein hiver, dans sa tanière, alors qu'il est en hivernation.

Hivernation ou hibernation? L'ours noir entre en hivernation plutôt qu'en hibernation. Les deux termes sont souvent mélangés, pourtant, ils ont une signification différente. Quand un animal hiverne, comme c'est le cas de l'ours noir, il passe l'hiver dans un abri ou un lieu tempéré. L'ours est donc dans un sommeil très profond, mais pas dans un état de léthargie. Des animaux qui hibernent ont « une baisse marquée de la température et du rythme respiratoire ainsi qu'un ralentissement de leurs fonctions physiologiques ». (Source : Office québécois de la langue française)

Pendant que l'animal est dans sa tanière, il est endormi avec une drogue immobilisante afin que les techniciens puissent travailler en toute sécurité. Une fois endormi, l'ours est sorti de la tanière et les manipulations peuvent commencer. Taux de saturation, température rectale, mesures de l'animal, vérification des dents, pesée de l'ours et changement de collier, rien n'est laissé au hasard.

Pesée d'un ours capturé à l'été 2015 Photo : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

La Mauricie est la première région visitée par le MFFP pour cette étude qui durera en tout près de sept ans. L'exercice sera répété en Outaouais, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Gaspésie. Ces régions représentent des types de forêts différents.

« C'était important de faire cela, car la densité d'ours dépend de la qualité de l'habitat, autrement dit du type et de la quantité de nourriture pour l'ours noir. Plus il y a de nourriture, plus les ours seront abondants, car plus de nourriture signifie une productivité accrue des femelles », explique Christian Dussault.

Inventaire des régions visées par l'étude du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Mauricie : 4,6 ours / 10 kilomètres carrés



Saguenay–Lac-Saint-Jean : 0,53 ours / 10 kilomètres carrés

Outaouais : 3,64 ours / 10 kilomètres carrés

Gaspésie : 1,28 ours / 10 kilomètres carrés

Il y aurait de 70 000 à 80 000 ours noirs au Québec.