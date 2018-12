Vathje et Greszczyszyn couronnés aux Championnats canadiens de skeleton

Vathje, 22 ans, de Calgary, qui a récolté une médaille d'or et trois d'argent en Coupe du monde l'an dernier, a effectué ses descentes en 1:52,19.



Celle qui a récolté une médaille d'or et trois d'argent en Coupe du monde l'an dernier, a enregistré le troisième temps le plus rapide à sa première descente, mais a répliqué avec le meilleur temps à sa deuxième.

Jaclyn Labergea décroché l'argent en 1:52,54 tandis que Lanette Prediger a terminé au troisième échelon en 1:52,54.

Chez les hommes, Greszczyszyn, un Ontarien de 36 ans, a enregistré un temps combiné d'une minute, 49,02 secondes sur la piste olympique.

Le compagnon de Greszczyszyn sur le circuit de la Coupe du monde, Barrett Martineau, a mérité la médaille d'argent.

L'athlète de Calgary, qui a conclu au neuvième rang en Coupe du monde cette année, a affiché un temps de 1:50,53.

Evan Neufeldt, de Saskatoon, a complété le podium avec un temps de 1:50,63.