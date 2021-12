Des funérailles en grand pour Rob Ford

Prenez note que cet article publié en 2016 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

« Même s'il est difficile de dire adieu, ils voudraient le faire à la manière dont il a mené sa vie, en partageant avec les gens », dit un communiqué publié au nom de la famille Ford.

Les adieux dureront trois jours. Lundi 28 mars, son corps sera exposé en chapelle ardente à l'hôtel de ville de Toronto et à partir de 10 h et jusqu'à 18 h les membres du public pourront rendre hommage au conseiller municipal. Ils pourront se recueillir et offrir leurs condoléances à sa famille à nouveau mardi de 7 h 30 à 21 h 30.

Le maire de Toronto, John Tory, signe le livre de condoléances pour Rob Ford à l'hôtel de ville. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Cortège de la mairie à la cathédrale

Mercredi, il y aura un cortège funèbre qui partira de l'hôtel de ville à 10 h 30 et qui se terminera à la cathédrale St-James au centre-ville de Toronto où les funérailles auront lieu de midi à 13 h.

La famille de Rob Ford lui fera ensuite ses adieux lors d'une cérémonie privée.

Une résidente laisse un message de condoléances à la craie pour Rob Ford sur la place de l'hôtel de ville. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Célébration

Elle invite ensuite les membres du public à la rejoindre à 18 h 30 au Toronto Congress Centre (650 Dixon Road) pour célébrer la vie de Rob Ford.

« La famille demande aux membres du public d'envoyer de courtes vidéos de moins de 10 secondes pour parler de leurs expériences avec le conseiller Ford, ainsi que des photos, qui seront montées pour être présentées à la célébration de sa vie », dit le communiqué. La famille de Rob Ford demande également qu'à la place de fleurs, des dons soient envoyés en son nom au groupe de recherche Ford-Panov de l'hôpital Mount Sinai.

La famille Ford remercie « les personnes qui ont envoyé des milliers de messages de soutien de partout dans le monde ».

Rob Ford est mort mardi d'un cancer à l'âge de 46 ans. Il a été maire de Toronto de 2010 à 2014.