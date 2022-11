AEUSB : un atelier de vélo, un nouveau poste de représentant autochtone

Prenez note que cet article publié en 2016 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'Association étudiante de l'Université de Saint-Boniface (AEUSB) a accordé 40 000 $ pour un projet d'atelier de vélo sur le campus et créera un poste de représentant autochtone.

L'AEUSB a pris ces décisions lors de son assemblée générale annuelle mardi soir.

L'argent pour l'atelier proviendrait du Fonds d'avenir de l'AEUSB. « Une [coopérative] comme celle-ci va vraiment améliorer la vie sur le campus et est, pour l'AEUSB, une des priorités », explique un des membres du conseil d'administration, Jacques de Moissac.

« On s'est engagé avec certaines conditions, et on ira de l'avant lorsqu'elles seront rencontrées », ajoute-t-il. L'une des conditions stipule que l'atelier doit être construit avant le 1er avril 2017.

Par ailleurs, l'assemblée générale a été l'occasion de faire un peu le ménage dans les statuts et la constitution de l'Association. Il fallait « moderniser, rafraîchir, mettre à jour », indique Jacques de Moissac, qui a siégé au comité chargé de réfléchir aux modifications. « Ça prenait une vraie restructuration de la base par en haut. »

La modification de la constitution a permis, entre autres, la création d'un nouveau poste de représentant des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Beydi Traoré, le président de l'Association, évoque un projet « à de nombreuses reprises demandé par les étudiants ».

Enfin, le nom officiel de l'Association a été inscrit dans le marbre. « On a regardé dans nos dossiers puis on a vu que le nom n'avait pas été officiellement changé du côté légal », explique Beydi Traoré.

L'Association étudiante du Collège universitaire de Saint-Boniface est ainsi officiellement devenue l'Association étudiante de l'Université de Saint-Boniface.

L'organisme s'est aussi engagé à tenir une assemblée extraordinaire lorsque plus d'informations seront disponibles concernant le projet de garderie à l'Université.