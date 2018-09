Un texte de

Le pain diffère en formes et en goût selon les traditions, mais partout il est fait à partir de farine et d'eau, souvent avec de la levure et du sel. Au cours des années, le pain a subi bien des transformations qui en ont fait celui que l'on mange aujourd'hui.

Le Franco-Manitobain de Saint-Boniface, Richard Loiselle, nous dévoile sa recette de pain familiale : la miche campagnarde. Il en cuisine au moins deux fois par semaine.

Les ingrédients pour le pain Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients :

3 tasses d'eau tiède

6 tasses de farine (blanche ou de blé entier, au goût)

1 cuillère à table de sel de mer

2 cuillères à table de levure rapide ou instantanée

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Verser l'eau dans un grand bol. Il faut utiliser de l'eau tiède du robinet car elle active mieux la levure.

Photo : Radio-Canada /Colombe Fortin

Ajouter le sel de mer et la levure, puis bien mélanger avec un fouet. Richard utilise du sel de mer, parce qu'il n'est pas enrichi en iode comme le sel de table.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Mesurer la farine et l'ajouter au mélange d'eau, de sel et de levure. Nous avons utilisé de la farine blanche, mais il utilise parfois un mélange de farine blanche et de blé entier. Si vous décidez d'ajouter des ingrédients comme des herbes fraîches, du fromage ou de l'ail, c'est à cette étape-ci que vous le faites. Richard a déjà essayé tous ces ingrédients et chaque fois, le résultat était délicieux.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Mélanger doucement les ingrédients, juste ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait plus de farine dans le fond du bol. Former une boule dans le plat, couvrir et laisser reposer le mélange durant deux heures.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Après deux heures le mélange a gonflé. On peut maintenant travailler la pâte.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Étendre juste un peu de farine sur le comptoir et y déposer la pâte. Il ne faut pas trop la pétrir, juste s'assurer qu'il y a de la farine tout autour, qu'elle ne soit plus collante et former le pain. Soit une grosse miche ou encore deux baguettes.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Placer deux grilles dans le four : une au centre et une deuxième en dessous. Placer un plat à gâteau en métal sur la grille du bas et chauffer le four à 450°F.

Transférer le pain sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin, le saupoudrer d'un peu de farine et y faire trois entailles. Quand le four a atteint la bonne température, verser une tasse d'eau chaude du robinet dans le plat à gâteau. L'eau donne de l'humidité dans le four, ce qui fait que le pain reste moelleux.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Placer le pain sur la grille du centre et cuire pendant 30 minutes.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

C'est un pain qui lève rapidement grâce à la levure rapide. À l'origine, cette recette n'avait qu'une cuillère à table de levure rapide. En doublant la quantité, le pain gonfle en deux heures seulement sans altérer le goût du pain. Il cuit en 30 minutes, sa croûte est juste assez croquante et il demeure très tendre à l'intérieur.