Un texte de

Les cretons, pâtés et rillettes, aussi appelés charcuteries, seraient nés de la volonté de conserver les viandes durant l'hiver après avoir fait boucherie. Le terme de charcuterie est né au Moyen-Âge et les cretons auraient été à l'origine le produit des résidus granuleux obtenus lors de la fonte de la panne pour en faire du saindoux.

Les cretons sont très populaires surtout au Québec; c'est un mets classique. Les cretons traditionnels sont cuisinés à base de porc, de lait, de pain, d'oignons et d'épices. Ils sont généralement mangés froids pour le petit déjeuner avec des rôties, en collation avec des craquelins ou en sandwichs.

La Franco-Manitobaine Lucienne Loiselle partage avec nous la recette familiale de cretons. Sa famille la cuisine depuis 1986. Chaque année un ami d'Ottawa, Marc Charbonneau, se rend chez la famille Loiselle afin d'y cuisiner de six à sept recettes de ces cretons qui serviront de collecte de fonds pour les Soldats de La Vérendrye dans le cadre du Festival du Voyageur de Winnipeg.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients :

1 ½ livre de porc haché (régulier ou maigre)

1 oignon finement haché

2 ou 3 gousses d'ail finement hachées (au goût)

1 tasse de miettes de pain blé entier, passé au robot culinaire

1 tasse de lait (en ajouter un peu plus si le mélange est trop sec)

1 pincée de clous de girofle moulus

1 pincée de cannelle

Sel et poivre au goût

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Déposer dans un chaudron la viande, la chapelure ainsi que les oignons et l'ail qui ont été hachés à l'aide d'un robot culinaire. Saupoudrer les épices et bien mélanger.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ajouter le lait tout en mélangeant. Si la mixture vous semble trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu plus de lait, mais il faut faire attention : mieux vaut en rajouter deux fois plutôt que de trop en ajouter.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ajouter des fines herbes au goût. Couvrir et cuire à feu doux pendant une heure.

Bien surveiller et mélanger de temps à autre pour éviter que la viande ne colle au fond ou brûle et pour éviter des grumeaux.

Note : on peut ajouter ½ tasse de beurre à la fin de la cuisson pour rendre les cretons plus lisses. C'est aussi le temps de goûter aux cretons afin de rectifier l'assaisonnement si nécessaire.



Verser dans des contenants et refroidir.

Enfin l'heure de la dégustation!

Les cretons se conservent quelques jours au réfrigérateur, mais peuvent aussi être congelés jusqu'à 3 mois.