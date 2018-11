Inscriptions : du 1er janvier au 28 février

Critères : ouvert aux auteurs canadiens (citoyens ou résidents permanents), amateurs ou professionnels.

Longueur : courts récits (histoires vécues) inédits de 2000 mots maximum (pas de minimum). Pour comprendre la définition d'un récit dans le contexte de notre concours, visitez notre FAQ.

À gagner : 6000 $ offerts par le Conseil des arts du Canada, résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta et publication sur ICI.Radio-Canada.ca. Pour les finalistes : 1000 $ offerts par le Conseil des arts du Canada et publication sur ICI.Radio-Canada.ca.

Des questions? Écrivez-nous!