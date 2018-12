Quelles régions gagnent et perdent des résidents? La réponse en carte

Montréal, Laurentides, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, etc. : 190 000 Québécois ont changé de région administrative en un an. Ils s'arrêtent surtout en banlieue, en région pas trop éloignée ou près du fleuve, selon les nouveaux chiffres de l'Institut de la statistique du Québec.

Certaines régions ont perdu des gens en 2014-2015, d'autres en ont gagné. Sur la carte, les territoires en rouge sont en déficit migratoire. Et c'est la Côte-Nord qui a le pire bilan.

Carte des régions qui ont gagné ou perdu des habitants. Photo : Radio-Canada / Carto

« Le nord du Québec, c'est notre Alberta », résume Mario Polèse, professeur en économie urbaine et régionale à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Le Plan Nord, on n'en parle plus beaucoup. La grande époque pour la demande des minerais est révolue. Mario Polèse, professeur en économie urbaine et régionale à l'INRS

Une baisse moins forte pour les autres régions

Mais mis à part la Côte-Nord, les régions éloignées s'en tirent mieux qu'avant, soutient la démographe à l'Institut de la statistique du Québec, Martine St-Amour. Elle donne en exemple l'Abitibi-Témiscamingue, qui a perdu 550 personnes cette année au final. « C'était 2000 au début du millénaire. Ça a beaucoup changé. »

Montréal continue de perdre le plus de résidents chaque année au profit d'autres régions : 14 500 en 2014-2015. La couronne élargie y gagne : la Montérégie, Laval, Lanaudière, et les Laurentides, qui est la région administrative avec le taux net de migration le plus élevé (0,87 %). Mais ce mouvement ralentie depuis quelques années.

On quitte moins Montréal, et les régions adjacentes attirent moins de gens qu'il y a encore quelques années, surtout à Laval et Lanaudière. Martine St-Amour, démographe à l'Institut de la statistique du Québec

Mario Polèse, de l'INRS, y voit une démonstration que la grande époque d'expansion suburbaine est terminée. « Il y a encore des villes comme Sainte-Julie, Terrebonne ou Mascouche qui continuent de croître, mais la période d'explosion de la grande région de Montréal ou de Québec, où la population doublait tous les 20-30 ans, c'est fini! »

Il note aussi une nouvelle tendance des 18-25 ans à retourner vivre en ville. Une réalité qui se vit non seulement à Montréal, mais dans la majorité des grandes villes de l'Amérique du Nord, dit-il.

La nouvelle génération est moins attachée à la banlieue et à l'auto que la précédente. Mario Polèse, professeur en économie urbaine et régionale à l'INRS

Notons que la population de Montréal augmente malgré tout grâce aux naissances et à l'immigration internationale.

On bouge moins

De façon générale, le taux de migration a diminué d'un point de pourcentage depuis le début des années 2000, d'un peu plus de 3 % à 2,4 %. Un phénomène qui est loin d'être unique au Québec.

« Ça se vit aussi dans le reste du Canada et aux États-Unis », dit la démographe. « Un des premiers facteurs, c'est le vieillissement de la population. On sait que la migration est beaucoup plus élevée chez les jeunes dans la vingtaine, parce qu'il y a plusieurs événements comme les études postsecondaires, l'entrée sur le marché du travail, la naissance des premiers enfants. »

À partir de la trentaine, le taux de migration diminue, donc quand la population québécoise vieillit, ça a un impact. Mario Polèse, professeur en économie urbaine et régionale à l'INRS

Mais ce n'est pas tout, puisque les chiffres montrent que les jeunes dans la vingtaine migrent aussi moins qu'avant. « Il y a plus d'offres de programmes dans les cégeps et les universités régionaux, des universités ont aussi ouvert des bureaux régionaux, et la formation à distance est de plus en plus développée avec les nouvelles technologies, ce qui peut peser dans la balance », dit Martine St-Amour.

Autre hypothèse : la tendance qu'ont les jeunes de quitter de plus en plus vieux le nid familial, renforçant ainsi l'attachement à leur région, dit-elle.

Plus on reste longtemps dans sa région d'origine, moins on va être porté à en partir, parce que ça laisse plus de temps pour se faire un conjoint, trouver un travail. Un jeune qui part à 17 ans est déraciné tôt. Martine St-Amour, démographe à l'Institut de la statistique du Québec

Le littoral, paradis des nouveaux retraités

L'île Bonaventure, au large de Percé, en Gaspésie. Photo : Presse Canadienne/Philippe Delisle

Fait intéressant, des régions qui perdent historiquement beaucoup de leurs jeunes comme la Gaspésie-Les-îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent s'en tirent de mieux en mieux en attirant les 55-64 au moment de leur retraite. Dans son bilan publié cette semaine, Martine St-Amour parle d'ailleurs de ces régions comme des « destinations appréciées des retraités ».

Avec le vieillissement de la population, est-ce que les gains chez les personnes qui atteignent l'âge de la retraite vont être assez importants dans les prochaines années pour compenser les pertes chez les jeunes? Ça va être intéressant de suivre ça. La démographe Martine St-Amour

Mais ce coup de pouce ne peut durer qu'un temps.