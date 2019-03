10 circonscriptions fédérales où le résultat se révèle dans les détails

Six mois après le scrutin fédéral du 19 octobre 2015, Élections Canada a dévoilé les résultats des 75 075 bureaux de vote des 338 circonscriptions. Ces données fournissent le niveau de détail le plus précis possible du vote.

Dans certaines de ces circonscriptions, le vote a été si serré qu'un quartier, voire un seul pâté de maisons, a pu sceller l'issue de l'élection. Dans d'autres, il est tout simplement intéressant de noter les irrégularités dans le vote, qui peuvent s'expliquer par le profil socio-économique de certains secteurs.

Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill (Saskatchewan)

Les résultats par bureau de vote pour Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill Les résultats par bureau de vote pour Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill

La carte des bureaux de vote est claire : si la candidate néo-démocrate Georgina Jolibois a réussi à vaincre le député sortant Rob Clarke, c'est beaucoup grâce aux communautés autochtones situées dans le nord de sa circonscription, qui couvre la moitié du territoire de la province.

Résultats : Georgina Jolibois (NPD) 34,1 %, Lawrence Joseph (PLC) 33,9 %, Rob Clarke (PCC), 30,2 %

Elmwood-Transcona (Manitoba)

Les résultats par bureau de vote dans Elmwood-Transcona Les résultats par bureau de vote dans Elmwood-Transcona

L'une des batailles les plus serrées le 19 octobre dernier s'est jouée dans cette circonscription de Winnipeg. Le candidat néo-démocrate Daniel Blaikie a défait le député sortant Lawrence Toet par seulement 51 voix . Le Parti conservateur n'a pas exigé de dépouillement judiciaire.

Résultats : Daniel Blaikie (NPD) 34,3 %, Lawrence Toet (PCC) 34,1 %, Andrea Richardson-Lipon (PLC) 29,2 %

Manicouagan (Québec)

Les résultats par bureau de vote dans Manicouagan Les résultats par bureau de vote dans Manicouagan

Cette circonscription est la seule en dehors du Grand Montréal à avoir envoyé un député bloquiste à la Chambre des communes. Mais en étudiant les résultats en détail, on s'aperçoit que les électeurs à l'est de Natashquan, en Basse-Côte-Nord, ont voté massivement pour le candidat libéral. Blanc-Sablon, où le maire a déjà évoqué la possibilité de quitter le Québec pour Terre-Neuve, ne fait pas exception : l'appui au Bloc québécois dans cette localité ne dépasse pas la barre du 1 %.

Résultats : Marilène Gill (BQ) 41,2 %, Mario Tremblay (PLC) 29,4 %, Jonathan Genest-Jourdain (NPD) 17,5 %

Mont-Royal (Québec)

Les résultats par bureau de vote dans Mont-Royal Les résultats par bureau de vote dans Mont-Royal

La carte montre que l'ex-maire de Côte-Saint-Luc Robert Libman a reçu un appui massif de ses anciens commettants, ainsi que des résidents d'Hampstead. Il n'a toutefois pas réussi à amasser assez de votes en dehors de ces deux municipalités, ce qui a permis à Anthony Housefather d'être élu aux Communes, notamment grâce au vote libéral de la municipalité de Mont-Royal.

Résultats : Anthony Housefather (PLC) 50,4 %, Robert Libman (PCC) 37,8 %, Mario Jacinto Rimbao (NPD) 8,1 %

Papineau (Québec)

Les résultats par bureau de vote dans Papineau Les résultats par bureau de vote dans Papineau

La circonscription de Justin Trudeau correspond essentiellement à l'arrondissement montréalais de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Or, les données d'Élections Canada montrent que le premier ministre a terminé en tête dans tous les bureaux de vote de Parc-Extension et de Saint-Michel (sauf un). Seuls les électeurs de Villeray semblent avoir hésité entre le Parti libéral et le NPD dans cette circonscription.

Résultats : Justin Trudeau (PLC) 51,8 %, Anne Lagacé Dowson (NPD) 26,1 %, Maxime Claveau (BQ) 12,2 %

Niagara-Centre (Ontario)

Les résultats par bureau de vote dans Niagara-Centre Les résultats par bureau de vote dans Niagara-Centre

Cette nouvelle circonscription ne serait peut-être pas tombée entre les mains du Parti libéral si l'ancienne circonscription de Welland avait été découpée autrement. Car la partie ouest de Welland, fortement conservatrice, a été fusionnée avec la circonscription voisine pour former celle de Niagara-Ouest, laissant le champ libre à une véritable lutte à trois dans Niagara-Centre.

Résultats : Vance Badawey (PLC) 35,7 %, Malcolm Allen (NPD) 31,4 %, Leanna Villella (PCC) 29,7 %

Regina-Lewvan (Saskatchewan)

Les résultats par bureau de vote dans Regina-Lewvan Les résultats par bureau de vote dans Regina-Lewvan

Ce qui frappe le plus en étudiant la carte des résultats par bureau de vote, c'est à quel point les électeurs des villes ont voté différemment de ceux qui vivent en banlieue ou en campagne. Et c'est en Saskatchewan que ce phénomène est le plus évident.

Le redécoupage de la carte électorale avait donné espoir au Parti libéral et au NPD d'élargir leur députation dans cette province, largement fidèle aux conservateurs depuis plusieurs années. Le néo-démocrate Erin Weir est l'un de ceux qui ont réussi à se faire élire, l'essentiel de ses appuis venant du centre de Regina. Au nord et au sud de sa circonscription, les électeurs souhaitaient quant à eux l'élection de son adversaire conservateur, Trent Fraser.

Résultats : Erin Weir (NPD) 35,2 %, Trent Fraser (PCC) 34,9 %, Louis Browne (PLC) 27,5 %

Québec (Québec)

Les résultats par bureau de vote dans Québec Les résultats par bureau de vote dans Québec

Les clivages ne sont parfois pas là où on les attend le plus. On aurait pu croire qu'à Québec, par exemple, la haute-ville et la basse-ville auraient voté différemment. Or, l'étude détaillée des résultats par bureau de vote de la circonscription de Québec ne montre aucune tendance spécifique à un secteur particulier. Il est par contre intéressant de noter que le bureau de vote situé sur la colline parlementaire est l'un des deux seuls secteurs où le Bloc québécois a terminé en première place dans cette circonscription.

Résultats : Jean-Yves Duclos (PLC) 28,8 %, Annick Papillon (NPD) 26,8 %, Pierre-Thomas Asselin (PCC) 22,2 %, Charles Mordret (BQ) 18,8 %

Spadina-Fort York (Ontario)

Les résultats par bureau de vote dans Spadina-Fort York Les résultats par bureau de vote dans Spadina-Fort York

Le redécoupage de la carte électorale ontarienne n'a pas joué en faveur d'Olivia Chow, qui souhaitait à nouveau être élue à la Chambre des communes, après avoir tenté en vain de briguer la mairie de Toronto. Son ancienne circonscription de Trinity-Spadina ayant disparu, elle a dû se résoudre à se présenter dans Spadina-Fort York.

Elle n'a donc pas pu compter sur le soutien des électeurs du quartier chinois, dont une grande partie a été transférée dans la circonscription voisine, University-Rosedale. Au-delà de la question du redécoupage, notons toutefois que son adversaire libéral, Adam Vaughan, a gagné avec une avance de presque 15 000 voix.

Résultats : Adam Vaughan (PLC) 54,5 %, Olivia Chow (NPD) 27,4 %, Sabrina Zuniga (PCC) 15,7 %

Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs (Québec)

Les résultats par bureau de vote dans Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs Les résultats par bureau de vote dans Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs

Certains résultats peuvent sembler incongrus. Le candidat vert Daniel Green a terminé en cinquième place avec seulement 5 % d'appui dans la circonscription montréalaise de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs. Or, il a récolté la plus grande part des appuis (35,8 %) dans le bureau de vote du parc Marguerite-Bourgeoys, dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

Résultats : Marc Miller (PLC) 50,8 %, Allison Turner (NPD) 23,4 %, Steve Shanahan (PCC) 11,9 %, Chantal St-Onge (BQ) 8,5 %, Daniel Green (PV) 5,0 %