Un troisième globe de cristal pour Kaillie Humphries

À 30 ans, la bobeuse de Calgary, double championne olympique, termine au 1er rang mondial comme en 2013 et 2014. Elle est montée sur les huit podiums de la saison, quatre fois sur la plus haute marche.

« On se sent bien, a admis Humphries. Surtout que nous sommes restées sur le podium toute la saison. Melissa a beaucoup progressé cette année et s'est vraiment améliorée. Nous allons dans la bonne direction. »

Au terme de leurs deux descentes, Humphries et sa freineuse Melissa Lotholz ont enregistré un chrono de 1 min 41 s 83/100 sur la piste allemande.

Le duo canadien a raté la première place, revenue aux Américaines Elana Meyers Taylor et Kehri Jones, par seulement trois centièmes de seconde. À la première manche, l'inverse s'était produit, les Canadiennes avaient devancé les Américaines par le même écart.

« Je garde un petit goût amer, a-t-elle avoué. Je ne suis pas contente d'avoir perdu le premier rang dans la seconde manche. Mais je ne suis pas fâchée non plus. C'est une piste qui favorise les plus rapides au départ, et nous n'avons pas été les meilleures au départ. Ce sera à travailler cet été. »

Deux semaines après leur sacre mondial, les Allemandes Anja Schneiderheinze et Annika Drazek (1:42,02) ont conclu au 3e rang.

Avec un total de 1720 points en huit courses, Humphries a précédé l'Américaine Jamie Greubel Poser, 6e du jour, et l'Autrichienne Christina Hengster, 4e, par respectivement 92 et 174 points au classement général.

Ennuyée par des symptômes de commotion cérébrale, Meyers Taylor n'a pris part qu'à quatre Coupes du monde, mais elle a dominé les deux dernières.