Des exemptions de 3 M$ pour les propriétaires d'immeubles vacants en 8 ans

Édith Drouin

Des 410 propriétés vacantes à Windsor, plus de 200 sont des bâtiments commerciaux et industriels. La plupart sont situés sur les artères principales de la ville.

Localisation des bâtiments historiques vacants à Windsor Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

À Windsor, les propriétaires d'immeubles vacants peuvent demander une réduction de leur compte de taxes si leur bâtiment est inoccupé depuis plus de trois mois. La déduction est de l'ordre de 30 % pour les bâtiments commerciaux et de 35 % pour les bâtiments industriels.

Au cours des 8 dernières années, 2,8 millions de dollars de rabais ont été accordés par la Ville à ces propriétaires.

De l'argent qui aurait pu être investi ailleurs pour améliorer les services aux résidents, par exemple, selon l'urbaniste et architecte Ken Greenberg.

Il explique que cette mesure est un couteau à double tranchant.

Il faut faire très attention parce qu'avec la diminution des taxes, des revenus de la Ville, on voit une diminution des services et les gens ont de plus en plus envie de se déplacer, d'aller ailleurs. Ken Greenberg, urbaniste et architecte

Il explique que ces diminutions d'impôts étaient plus couramment utilisées dans les années 1950 et 1960, lorsque le problème des bâtiments vacants était plus répandu en Ontario.

Le conseiller municipal du quartier deux à Windsor, John Elliott, appuie toutefois l'approche de la Municipalité.

Nous devons choisir nos batailles lorsqu'il est question d'aider les commerces de la ville. John Elliott, conseiller municipal du quartier deux

Il souligne l'importance de soutenir les petites entreprises.

Selon lui, la déduction permet aux propriétaires de continuer à entretenir leurs édifices, même s'ils sont vacants, dans le but ultime leur redonner une vocation.