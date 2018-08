Les textes soumis sont jugés de façon anonyme, en fonction de la qualité et de l'originalité de la langue, du sujet et du style. Ils sont évalués en deux étapes : par des lectrices et des lecteurs puis par un jury composée de trois personnes.

Tous les textes reçus seront d'abord lus par des lecteurs sélectionnés pour chaque prix parmi des éditeurs et des auteurs qualifiés. Chaque texte est lu par deux lecteurs. Ces lecteurs choisissent 20 textes qui composent la liste préliminaire, soumise ensuite au jury qui choisit, parmi les textes figurant sur la liste préliminaire, le gagnant du prix et les quatre finalistes. Les membres des jurys (trois par prix) sont des personnalités éminentes de la communauté littéraire et culturelle canadienne et québécoise.

Tous les efforts sont déployés pour assurer parmi les lecteurs et les juges un équilibre entre les hommes et les femmes, et pour tenir compte de la diversité et des caractéristiques régionales du Canada. Les lecteurs et les membres du jury changent chaque année et proviennent de différentes régions du pays.

Pour chaque prix, les lecteurs et les jurés sont sélectionnés par CBC/Radio-Canada, le Conseil des Arts du Canada et le Banff Centre. Les décisions du jury et des lecteurs sont sans appel. Les noms des lecteurs demeurent confidentiels jusqu'à la fin du concours, afin d'assurer l'anonymat du processus de sélection.

Veuillez noter qu'au moment de divulguer les noms des finalistes, les délibérations des jurés ont déjà eu lieu, afin que le processus de sélection reste complètement anonyme.