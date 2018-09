Un texte de

Le porc effiloché est un plat très populaire dans le sud des États-Unis. Certains disent qu'il en serait originaire, mais d'autres affirment que la recette serait plutôt empruntée aux peuples amérindiens.

Les recettes de porc effiloché varient selon l'endroit où vous les dégustez, mais il y a cependant plusieurs points communs entre elles : la cuisson est lente et le plat final est servi avec du pain et des condiments vinaigrés.

Joel Lafond, natif de Saint-Jean-Baptiste au Manitoba, nous présente sa recette de porc effiloché. Il l'a modifiée pour lui donner le goût fumé de la cuisson au barbecue et il utilise des filets de porc au lieu de l'épaule; il trouve cela plus goûteux et moins gras.

Mais, comme le veut la tradition, il laisse cuire sa préparation toute la nuit afin de conserver le côté tendre et moelleux de la viande cuite longtemps à feu doux. Joel utilise une mijoteuse pour cuisiner ce plat, mais il serait aussi possible de le faire cuire au four.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients



4 filets de porc, coupés en morceaux d'environ 10 cm de long

1 ½ tasse de racinette

1 tasse de sauce BBQ

½ tasse de ketchup

1 tasse de cassonade

1 cuillère à table de sel assaisonné

3 cuillères à table de fumée liquide (pour la cuisson)

1 cuillère à table de fumée liquide (pour la sauce)

1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon

1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire

1 cuillère à thé de sel d'ail

½ cuillère à thé de poivre de cayenne

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Joel coupe les filets de porc en tronçons d'environ 10 cm de long. Il est important que tous les morceaux aient la même dimension afin que la cuisson soit uniforme. Il faut aussi qu'il n'y ait qu'une épaisseur de viande dans la mijoteuse.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Il ajoute le sel assaisonné, la fumée liquide et la racinette. Tout est prêt pour la cuisson. La mijoteuse est réglée à basse intensité pour huit heures. Si les filets sont plus gros, la cuisson peut aller jusqu'à dix heures. Il est aussi possible de faire cuire le porc effiloché au four à 275 °F pour une dizaine d'heures.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Après huit heures de cuisson, laisser la viande refroidir une vingtaine de minutes avant de l'effilocher. Conservez 1/2 tasse (ou plus à votre goût) du liquide de cuisson pour la mélanger à votre sauce.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour la sauce, placer dans un chaudron le ketchup, la sauce BBQ, la fumée liquide, la moutarde de Dijon, la cassonade, la sauce Worcestershire, le poivre de cayenne, le sel d'ail et le poivre. Bien mélanger et cuire en brassant durant huit minutes. Quand la sauce est cuite, ajouter tranquillement 1/2 tasse du liquide de cuisson.

Placer sur une planche les morceaux de porc pour les effilocher à l'aide d'une fourchette.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Bien mélanger la sauce BBQ avec la viande effilochée. C'est le temps de goûter pour vérifier l'assaisonnement et la texture. Si cela vous semble trop épais, rajoutez un peu de liquide de cuisson.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Servir la viande sur de petits pains avec des condiments vinaigrés de votre choix. La salade de choux vinaigrée est aussi un plat d'accompagnement très populaire.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Le résultat final : un mets appétissant, savoureux et réconfortant, qu'il fait bon déguster en famille et entre amis. Si par chance il vous en reste, ce plat se congèle très bien.