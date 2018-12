Dukurs conserve son titre de champion du monde de skeleton

L'actuel meneur au classement de la Coupe du monde a remporté son quatrième titre mondial sur la piste de bobsleigh des Jeux olympiques d'Innsbruck en 1976.

Dukurs, déjà sacré en 2011, 2012 et 2015, a enregistré un chrono cumulé de 3 min 28 s 84/100. Il a devancé le Russe Alexander Tretiakov, champion olympique en titre, et le Sud-Coréen Yun Sung-bin, qui ont fini ex aequo à 1,13 s du vainqueur.

Avec cette médaille d'argent, Yun Sung-bin a écrit une nouvelle page d'histoire à moins de deux ans des Jeux de 2018 à Pyeongchang.

Le Canadien Dave Greszczyszyn (3:32,79) a terminé au 14e rang à 3,95 s du temps de référence. Son coéquipier Barrett Martineau (3:33,75) a fini 19e.

Evan Neufeldt (2:41,03), 25e, n'a pas participé à la quatrième manche, réservée aux auteurs des 20 meilleurs chronos.

Vathje dans le top 10 à mi-chemin

Chez les femmes, l'Allemande Tina Hermann (1:48,34) a une avance de 16 centièmes de seconde sur l'Autrichienne Janine Flock à l'issue des deux premières manches. Les deux dernières seront disputées samedi.

La Canadienne Elizabeth Vathje (1:49,1) occupe actuellement le 8e rang, ex aequo avec l'Allemande Jacqueline Lölling, à 76 centièmes de Hermann. Jane Channell (1:49,71) est 15e, à 1,37 s, tandis que Lanette Prediger (1:50,21) a conclu en 18e place, à 1,87 s.