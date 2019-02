Plus de 400 bâtiments et terrains désertés au centre de Windsor

La Ville de Windsor a, par endroit, des airs de ville fantôme. Radio-Canada a répertorié plus de 400 bâtiments, résidences et terrains vacants, la plupart situés le long des plus grandes artères de la municipalité. La situation est donc encore pire que ce que plusieurs imaginaient.

Édith Drouin

C'est grâce à des données rassemblées par un groupe de citoyens de Windsor que Radio-Canada a pu avoir une meilleure idée de l'ampleur du problème des bâtiments vacants dans la ville.

Depuis plusieurs mois, une vingtaine de bénévoles de Vacant Windsor sillonnent les rues de la ville pour photographier des bâtiments, des espaces commerciaux, des maisons et des terrains vacants à l'intérieur des limites de la municipalité. Toutes les photos sont regroupées sur un site internet (Nouvelle fenêtre) avec leur emplacement approximatif.

Localisation des bâtiments historiques vacants à Windsor Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Pire qu'imaginé

Même avec plus de 400 bâtiments et terrains, la carte est toujours incomplète. La créatrice du groupe Vacant Windsor, Katryn Tisdale, est certaine qu'il y en a bien plus.

La fondatrice du groupe se doutait que le projet lui permettrait de regrouper un bon nombre d'édifices vacants. Mais la femme qui est née et qui a grandi à Windsor n'avait pas réalisé qu'elle en dénombrait plusieurs centaines.

Ça me brise le coeur, ça me brise le coeur de les [bâtiments et terrains vacants] voir regroupés. C'est pire que ce que tout le monde s'imagine. Katrynn Tisdale, créatrice du groupe Windsor's Vacant Buildings and Lots.

Quant à savoir pourquoi il y a autant d'espaces vacants dans la ville du sud-ouest de l'Ontario, Mme Tisdale montre du doigt l'étalement urbain. Selon elle, la Ville ne devrait pas permettre aux promoteurs de construire aux limites de son territoire.

Nous allons avoir une ville qui ressemble à un beigne, avec un gros trou au milieu! Katrynn Tisdale, créatrice du groupe Windsor's vacant buildings and lots.

Elle donne l'exemple du nouveau mégahôpital, qui devrait être construit devant l'aéroport, sur une terre agricole, et d'un magasin à grande surface qui sera construit en face de la réserve naturelle Ojibway.

Des bâtiments récemment délaissés

Un bon nombre d'édifices à Windsor n'ont pas de locataires depuis plus d'une décennie. C'est le cas des maisons placardées près du pont Ambassador. La détérioration de l'ouest de la Ville fait d'ailleurs régulièrement les manchettes.

Mais plusieurs bâtiments commerciaux ne sont vacants que depuis quelques années, voire quelques mois.

C'est le cas notamment des anciens édifices de Rona, Sobeys, Jysk, de Target et même, de l'ancien édifice des services sociaux de la Ville de Windsor.

Ancien édifice des services sociaux de la Ville de Windsor Photo : CBC/Stacey Janzer

Le bâtiment a été vendu il y a plus d'un an à un investisseur, qui souhaite le démolir pour en faire un immeuble résidentiel. Mais rien de concret n'a encore été fait.

Windsor s'explique

De multiples raisons expliquent la désertion du centre de la Ville selon l'urbaniste de Windsor, Thom Hunt :

La crise de l'automobile en 2009

Le mouvement de population vers les banlieues et les limites de la Ville

L'économie manufacturière

Le magasinage en ligne

Il évite toutefois de faire allusion aux diminutions de taxes foncières accordées aux propriétaires de bâtiments vacants. Lorsqu'il est interrogé sur la question, il explique que ce rabais permet aux propriétaires d'investir plus d'argent pour entretenir leurs édifices vacants. Il ajoute également que si cette mesure n'existait pas, plusieurs démoliraient leurs bâtiments, ce que la Ville veut éviter.

De notre point de vue, un édifice vacant n'est pas un problème, pourvu qu'il puisse être éventuellement utilisé. L'important c'est qu'il tienne encore debout, qu'il soit bien entretenu et qu'il puisse être rénové quand le climat économique va s'améliorer. Thom Hunt, urbaniste de Windsor

La Ville a aussi cessé de donner des désignations commerciales en 2012, pour empêcher les promoteurs de construire de nouveaux espaces commerciaux, alors que plusieurs édifices neufs sont encore vacants.

Une étude commandée par la Ville pour remédier au problème a débuté il y a six mois. Ses recommandations seront présentées au conseil municipal en automne ou au printemps 2017, selon Thom Hunt.