Spring et Brown dans le top 5 après deux manches aux mondiaux d'Igls

Les Canadiens Chris Spring et Lascelles Brown sont au 5e rang après deux manches de bobsleigh biplace aux Championnats du monde d'Igls.

Dans la deuxième manche, l'équipage canadien a réussi à retrancher 6 centièmes de seconde à son chrono initial pour se classer dans le top 5, avec un temps cumulé de 1 minute 43 s 47/10 (51,76 + 51,71).

Rappelons qu'aux Championnats du monde, les médailles se disputent en quatre manches sur deux jours, contrairement aux épreuves de Coupe du monde (deux manches en un jour).

Les bobs allemands ont été les plus rapides de la première journée. Johannes Lochner et Joshua Bluhm ont fait le temps de référence en 1:43,12. Ils ont devancé leurs compatriotes Francesco Friedrich et Thorsten Margis de 15 centièmes de seconde.

Friedrich cherche à défendre son titre de double champion du monde, alors que Lochner avait fini 2e en 2015.

Les champions de la Coupe du monde, les Lettons Oskars Melbardis et Daumants Dreiskens, ont eu des petits soucis dans la deuxième manche. Ils ont glissé au 3e rang, à 17 centièmes des premiers.

L'autre bobsleigh canadien, avec Justin Kripps et Alexander Kopacz à son bord, a fini 9e avec un chrono cumulé de 1:43,70 (51,74 + 51,96).

Le titre se jouera dimanche.