On dit que la soupe a été le premier plat cuisiné dans les chaumières; elle est réconfortante et on retrouve partout dans le monde des recettes de soupe typique à chaque pays.

Au Canada, la soupe aux pois est originaire du Québec. Selon certains historiens, c'est Samuel de Champlain qui aurait apporté dans ses bateaux les pois secs pour la première fois. À l'origine c'étaient des pois jaunes entiers et jamais on ne réduisait la soupe en purée.

Mais les temps ont changé et plusieurs ont apporté leur touche personnelle aux recettes de nos ancêtres : les recettes plus traditionnelles incorporent toujours le lard salé, tandis que des variations régionales peuvent inclure des saucisses ou encore des navets.

La Franco-Manitobaine Marie-Christine Bruce a cuisiné pour nous une soupe aux pois végétalienne. Elle et son mari ont fait plusieurs essais avant d'en arriver au mélange précis d'épices qui donne à leur soupe un goût velouté et délicieux à l'arome exquis.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les ingrédients

2 1/2 tasses de pois concassés

7 tasses d'eau

2 cubes de bouillon de légumes

1 oignon coupé en dés

1 à 2 carottes coupées en dés

2 à 3 branches de céleri coupées en dés

2 gousses d'ail hachées

1 patate (moyenne) coupée en dés

1 cuillère à thé de moutarde moulue

1 cuillère à thé de cumin

1 cuillère à thé de thym

1 cuillère à thé de basilique

1/2 cuillère à thé de coriandre

1/2 cuillère à thé de poivre

Photo : Radio-Canada Colombe Fortin

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Faire tremper les pois toute la nuit et bien les rincer avant la cuisson.

Si vous cuisinez avec une mijoteuse : placer tous les ingrédients ensemble et cuire à feu bas pour 4 à 5 heures, ou à feu élevé pour 3 à 4 heures

Si vous cuisinez sur le poêle : placer les pois rincés dans un chaudron avec l'eau et les cubes de bouillon et cuire à feu moyen jusqu'à la consistance désirée (minimum de 30 minutes)

Couper les légumes en dés et les faire cuire dans un chaudron à part avec un soupçon d'huile d'olive.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ajouter les épices aux légumes et continuer de faire cuire à feu doux pour laisser ressortir les saveurs. Quand les légumes sont cuits, les ajouter au mélange de pois.

Vous pouvez servir la soupe de cette façon ou la réduire en purée avec un pied mélangeur.

Marie-Christine Bruce aime y laisser des morceaux de légumes afin d'avoir une texture granuleuse.

Cette soupe aux pois peut à la fois servir d'entrée ou de plat principal selon la portion que l'on mange. Le mélange d'épices lui confère une richesse de saveur tout en subtilité sans enlever le goût qu'on aime d'une soupe aux pois conventionnelle. La famille Bruce cuisine ce plat au moins une fois par mois au grand plaisir de toute la famille.