Humphries et Lotholz en 2e place à mi-chemin des mondiaux

Kaillie Humphries et Melissa Lotholz sont au 2e rang (après deux manches) de l'épreuve de bob biplace des Championnats du monde, à Igls, en Autriche.

Les Canadiennes ont réalisé un chrono combiné de 1 min 46 s 38/100. Elles ont cédé 31 centièmes de seconde aux Allemandes Anja Schneiderheinze et Annika Drazek.

Humphries et Lotholz ont pu grimper d'une position grâce à leur deuxième descente, et elles devancent de justesse les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs de deux petits centièmes.

Rappelons que les épreuves des Championnats du monde se disputent en quatre manches (sur deux jours), contrairement à celles des Coupes du monde qui se disputent en deux manches.

Les Allemandes ont été les plus rapides des deux manches.

« La glace est difficile à lire. Ce n'était pas facile de trouver la bonne trajectoire », a dit Schneiderheinze.

D'ailleurs, la skip de l'équipage autrichien, Christina Hengster, s'est fait surprendre par une bosse et le bob s'est retourné après être monté trop haut dans le virage no 12 en première manche.

Hengster et sa coéquipière Monique Sanne Dekker ont fait preuve de courage et ont disputé la deuxième manche avec beaucoup d'assurance pour remonter du 9e au 6e rang.

Deux autres bobsleighs canadiens sont en lice. Alysia Rissling et Julia Corrente ont fini la journée en 13e place (+1,57), tandis que Christine Debruin et Cynthia Appiah sont au 16e rang (+1,84).