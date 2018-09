Un texte de

Au fil des années, les recettes pour faire de la tarte au sucre prennent des formes différentes selon l'endroit où l'on demeure. Le sucre en est toujours la base, par contre dans certains endroits il est remplacé par du sirop d'érable, du sucre de bettrave ou du sucre de canne.

Thérèse Rémillard, une résidente 86 ans de Saint-Joseph au Manitoba, cuisine pour nous une tarte au sucre avec des haricots pinto.

La recette de la tarte au sucre avec des haricots pinto de Mme Rémillard est inspirée d'une recette tirée de ce livre qu'elle a acheté il y a plus de 20 ans.

Elle a cuisiné cette tarte durant des années lors du repas d'automne à la paroisse Saint-Joseph. Certaines années, elle en cuisinait jusqu'à 24. La recette est toujours restée dans la famille : ses enfants et petits-enfants la préparent encore et certaines de ses belles-filles l'ont un peu modifiée.

Les haricots pinto : l'ingrédient spécial de la tarte au sucre de Thérèse Rémillard

Pour cette recette, il est très important de faire tremper les haricots secs toute la nuit. Avant de les faire cuire, on les rince bien et on les dépose dans un chaudron avec de l'eau à feu doux. Aussitôt que l'eau commence à bouillir, on change l'eau et on reprend la cuisson, toujours à feu doux, jusqu'à la texture désirée. Deux tasses de haricots secs donnent cinq tasses de haricots cuits. On peut congeler les haricots une fois cuits.

Liste des ingrédients

1 tasse de haricots pinto, cuits et écrasés

1/2 tasse de margarine ramollie

1 cuillère à table de vanille

1 1/2 tasse de cassonade blonde

2 oeufs

1/2 tasse de noix de coco non sucré ou des flocons de maïs émiettés

Noix de pacane pour garnir (facultatif)

1 abaisse de tarte, non cuite

Mme Rémillard prépare sa tarte dans un mélangeur en commençant par la vanille, les haricots pinto cuits, les oeufs et la margarine. Elle ajoute graduellement la cassonade et la noix de coco.

Elle verse le mélange dans une abaisse de tarte non cuite et garnit le tout de pacanes.

Mme Rémillard cuit sa tarte au four à 350°F pendant 45 minutes.

Le résultat : une tarte savoureuse à déguster tiède ou froide!