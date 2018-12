Coup double pour Hefti à Saint-Moritz

Hefti, associé à Alex Baumann, a bâti sa victoire lors de la première manche.

L'Allemagne s'est contentée des médailles d'argent et de bronze avec les 2e et 3e places de Nico Walther et de Maximilian Arndt. Cinquième de l'épreuve, le Sud-Coréen Won Yun-jong reste en tête du classement général de la Coupe du monde.

Les Canadiens Chris Spring et Lascelles Brown ont terminé au 13e rang à 76 centièmes des vainqueurs. Deux autres équipages unifoliés, ceux de Nick Poloniato et Cameron Stones et de Justin Kripps et Alexander Kopacz se sont classés 22e et 25e respectivement.

Après l'épreuve de bob à quatre en clôture, le circuit se déplace à Innsbruck pour les Championnats du monde.