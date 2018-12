Les maires des grandes villes ravis de leur rencontre avec Trudeau

Les maires des grandes villes sont sortis rassurés de leur rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau. Le chef du gouvernement leur a garanti que d'importantes sommes seraient au rendez-vous, sans toutefois préciser publiquement de quelle manière l'argent serait investi. Justin Trudeau n'a pas non plus donné de détails sur les changements à venir dans la formule de financement des infrastructures au pays.

Raphaël Bouvier-Auclair Un texte de

Autour de la table, l'ambiance était plus que chaleureuse. Les maires et le premier ministre se sont échangé rires et accolades. Les nouvelles sont certainement bonnes pour les dirigeants des villes qui demandent des fonds en infrastructures et une réforme de la formule de financement actuelle. Mais peu de détails ont été communiqués par le premier ministre sur les actions concrètes qu'entreprendra son gouvernement pour aider ses partenaires municipaux.

Nous allons donner tous ces chiffres-là dans le budget qu'on est en train de préparer en détail maintenant. Mais j'ai rassuré mes collègues, mes leaders municipaux, que nous allions investir de manière substantielle, parce que c'est ce que les Canadiens ont demandé. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le maire de Québec, Régis Labeaume, s'est par exemple dit « sécurisé » par la rencontre. Il a affirmé que, jeudi, le ministre des Infrastructures et des Collectivités « était allé loin » et avait « surpris » les maires. Selon lui, le premier ministre a confirmé vendredi les propos de son ministre.

Programme Chantiers Canada : En règle générale, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la municipalité doivent débourser pour le tiers du projet d'infrastructures.

Accélérer l'octroi des sommes existantes

Mais avant que de nouvelles sommes soient annoncées dans le budget, des sommes qui avaient déjà été promises par l'ancien gouvernement doivent toujours être dépensées. Ce sont près de 8,5 milliards de dollars qui existent toujours dans le programme Chantiers Canada.

Montants reçus par province et territoire Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

De son côté, le maire de Québec a déclaré avant la rencontre « qu'il allait pousser sur le gouvernement du Québec » pour que les fonds non dépensés soient débloqués.

Le ministre québécois des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc Fournier, reconnaît qu'il y a eu des retards. Une attente qu'il attribue surtout au fait que le Québec voulait déterminer ses priorités, plutôt que ce soit fait par le gouvernement fédéral. Il est confiant qu'avec le nouveau gouvernement à Ottawa, « ça devrait débloquer rapidement ».

Les villes et les provinces veulent décider des priorités

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avec son homologue de la Colombie-Britannique, Christy Clark Photo : PC / Adrian Wyld

Les promesses ambitieuses d'investissements en infrastructures faites par le Parti libéral n'intéressent pas que les maires. Les premiers ministres provinciaux aussi. La première ministre de la Colombie-Britannique a par exemple rencontré elle aussi Justin Trudeau vendredi dans la capitale fédérale.

Mais certains maires veulent qu'Ottawa fasse pression sur les provinces pour que ce soit les municipalités qui déterminent les besoins.

« C'est très important pour le gouvernement fédéral de dire que l'argent pour les infrastructures est partiellement ou en majorité pour les infrastructures municipales », a lancé le maire de Calgary, Naheed Nenshi.

« Les villes ne sont plus juste une créature des provinces. Elles font partie de la donne dans l'échiquier du renouvellement du pays », a ajouté le maire de Montréal, Denis Coderre.