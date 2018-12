Stationnement de nuit en hiver à Trois-Rivières : la rue Louis-Pasteur récolte la palme des infractions

C'est sur la rue Louis-Pasteur que la Ville de Trois-Rivières distribue le plus de contraventions liées au stationnement de nuit en hiver. Près de 210 constats d'infraction y ont été remis entre le 15 novembre 2014 et le 15 avril 2015.

Ici Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec a obtenu ces données grâce à une demande d'accès à l'information.

En tête de ce palmarès figurent aussi les rues Sainte-Cécile et Sainte-Angèle. Elles se trouvent respectivement au 2e et 3e rang, avec 127 et 88 contraventions.

La Ville de Trois-Rivières a donné 5715 constats d'infraction liés au stationnement de nuit entre le 15 novembre 2014 et le 15 avril 2015. Elle a procédé à environ 680 remorquages durant la même période.

Les contraventions liées au stationnement de nuit en hiver sont concentrées dans la zone A.

Les contraventions liées au stationnement à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Carto

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

La Ville de Trois-Rivières permet depuis 2013 aux citoyens de stationner leur véhicule dans la rue durant la nuit l'hiver. Il est toutefois interdit de le faire entre 1h et 7h lors des opérations de déneigement ou de déglaçage. Des alertes par courriel ou par message texte sont alors émises aux citoyens qui se sont inscrits au site Internet stationnementdenuit.ca.

Les automobilistes qui violent cette interdiction s'exposent à une amende de 33 $.