Temps doux : rivières, patinoires et sentiers de la CCN sous surveillance

Les agences de réglementation et de surveillance des cours d'eau surveillent les niveaux d'eau des rivières de la région, dimanche.

Les organismes s'attendent à ce que le niveau d'eau augmente au cours de la journée et encore lundi, en raison des températures au-dessus du point de congélation. Les averses de pluie annoncées pourraient également faire augmenter le niveau de l'eau.

La fonte de neige et l'augmentation du ruissellement vers les cours d'eau contribueront à augmenter le débit des rivières et rendront les berges plus glissantes.

Les autorités demandent donc aux résidents de rester à l'écart des cours d'eau, même si la surface est couverte de glace.

État de la glace des patinoires

Des patineurs s'élancent sur le canal Rideau. Photo : ICI Radio-Canada / Michel Aspirot

La patinoire du canal Rideau est ouverte dimanche matin. Selon la Commission de la capitale nationale (CCN), 7,4 km de pistes sont accessibles aux patineurs, mais le tronçon entre la rue Bank et la rue Bronson demeure fermé.

L'état de la glace est passable à certains endroits, mais bon et très bon à d'autres, selon le site web de la CCN.

Pendant ce temps, la patinoire du ruisseau de la Brasserie a été fermée pour la journée dimanche, en raison des conditions météorologiques. Même si elle était accessible aux patineurs samedi, elle a été fermée en soirée, jusqu'à nouvel ordre.

Sentiers encore inondés

Certaines parcelles des sentiers de la CCN à Gatineau sont toujours fermées puisqu'ils sont submergés d'eau.

Au total, 14 tronçons des sentiers des Voyageurs, de Lac-Leamy et de la rivière Gatineau sont encore impraticables ce week-end.

Parmi ceux-ci, se trouvent les tronçons sous les ponts Lady Aberdeen et du boulevard Fournier.

Des barricades et des affiches ont été installées par la CCN pour éviter que les amateurs de plein air s'y aventurent.