Une victoire et des records pour Humphries et Lotholz

Transportées par la foule, les bobeuses Kaillie Humphries et Melissa Lotholz ont décroché la palme, samedi, à la Coupe du monde de Whistler.

Au passage, le duo canadien a réalisé le nouveau temps de référence sur la piste qui a servi aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Humphries et Lotholz ont également réussi un record de vitesse.

Les deux femmes ont été les plus rapides à chacune des deux manches. Elles ont d'emblée enregistré un chrono de 52 s 71/100, puis de 52,66 s pour confirmer leur triomphe.

Leur temps cumulatif de 1:45,37 leur a permis de devancer les Américaines Jamie Greubel Poser et Cherrelle Garrett (1:45,52) ainsi que les Autrichiennes Christina Hengster et Sanne Monique Dekker (1:45,64) par 15 et 27 centièmes de seconde.

Il s'agit d'un deuxième sacre d'affilée pour Humphries et Lotholz. Elles avaient effectivement enlevé les honneurs de la Coupe du monde de Park City, aux États-Unis, le 15 janvier dernier.

L'équipage unifolié trône toujours au sommet du classement général grâce à ses six médailles, soit quatre d'or, une d'argent et une de bronze, en six courses.

Les bobeurs Christopher Spring et Lascelles Brown (1:42,76) ont imité leurs compatriotes en soirée. Ils ont eux aussi grimpé sur la plus haute marche du podium à Whistler.

Ils ont triomphé de leurs rivaux lettons Ugis Zalims et Intars Dambis (1:42,96) par 20 centièmes de seconde. Le duo russe formé d'Alexander Kasjanov et d'Aleksei Pushkarev (1:43,00) s'est hissé sur la troisième marche du podium.

Les Canadiens Justin Kripps et Alexander Kopacz (1:43,09) ont quant à eux conclu au 5e échelon.