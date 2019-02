Quelle est l'infraction la plus commise dans votre station de métro ?

Les passagers de votre station de métro sont-ils entrés sans payer ou ont-ils plutôt fumé en cachette ? Nous avons analysé pour vous les 15 221 contraventions remises à ceux qui ont désobéi aux règlements de la Commission des transports de Toronto, entre janvier 2012 et juin 2015.

Laurence Martin et de Valérie Ouellet Un dossier de et de

Voici les cinq enjeux les plus intéressants que nous avons trouvés:

#1 Entrée interdite au métro Wellesley

Le débarcadère d'autobus de la station Wellesley permet d'entrer facilement sans payer Photo : Annie Poulin, ICI Radio-Canada

La station Wellesley remporte la palme de LA station au taux d'infractions le plus élevé de tout le réseau. Et c'est surtout parce que des centaines de passagers s'y sont faufilés sans payer. Un problème connu de la Commission des transports de Toronto, explique le porte-parole Brad Ross :

C'est la seule station au centre-ville où le débarcadère des autobus est à l'intérieur, certains en profitent pour entrer sans permission. Le porte-parole de la Commission des transports de Toronto, Brad Ross

Il ajoute que le design de la station ne sera pas changé, mais la venue des cartes Presto permettra aux agents à la billetterie de garder un oeil sur les intrus potentiels.

#2 Fumeurs délinquants au métro Islington

Envie d'en griller une discrètement avant de prendre le métro ? Vous faites peut-être partie des 133 passagers surpris la cigarette au bec à la station Islington, la station où le plus de fumeurs délinquants ont reçu une contravention.

Encore une fois, la CTT blâme le design de la station. « Il y a un mur au fond du débarcadère des autobus, il est facile de se cacher et d'allumer une cigarette », explique Brad Ross. Une stratégie qui ne fera plus long feu, dit-il, puisque la station doit être complètement transformée d'ici 2025.

#3 Mendier : l'infraction numéro un au centre-ville

En tout, plus de 2500 personnes ont reçu une amende de 235 $ pour avoir demandé ou recueilli un don dans le métro, surtout des sans-abris. C'est aussi dans les grandes stations du centre-ville comme Dundas, College et Bloor-Yonge qu'on compte le nombre le plus élevé de contraventions remises aux passagers qui flânent ou se couchent sur le sol.

#4 Quatre stations étrangement calmes

Les passagers sont très disciplinés ou très discrets aux stations Bessarion, Ellesmere, Glencairn et Midland. Aucune infraction n'a été rapportée dans ces stations en trois ans et demi. Par contre, ce sont aussi les stations parmi les moins achalandées du réseau.

#5 Et le prix de l'infraction la plus bizarre est remise à...

Les agents de la CTT ont sûrement des anecdotes savoureuses à raconter, si l'on en croit la liste des infractions bizarres rapportées dans plusieurs stations de métro.

D'abord, il y a la contravention remise à quelqu'un qui « transportait une substance toxique ou inflammable » dans un wagon de métro. Puis, les trois contraventions remises à des passagers qui se baladaient sans chaussures.

Finalement, il y a ceux qui ont laissé un souvenir un peu plus permanent dans le métro... 137 contraventions ont été remises à des passagers qui ont uriné, vomi ou déféqué dans le métro. Amende de la contravention : 235 $

Avec la précieuse collaboration de Marie-Eve Potvin (cartographie)