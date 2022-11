Les dons se multiplient au Centre Flavie-Laurent

Gilbert Vielfaure, directeur général du Centre Flavie Laurent. Photo : Thibault Jourdan / ICI Radio-Canada

Le directeur général de l'organisme, Gilbert Vielfaure, pense que cela est dû à l'arrivée des Syriens. « La situation des Syriens qui s'en viennent au pays a élevé la discussion dans le public », dit-il.

Une dizaine de familles syriennes ont déjà été desservies par l'organisme. « Dans leur cas, il y a souvent un défi linguistique, ajoute Gilbert Vielfaure. Heureusement, nous avons dans notre personnel des gens qui parlent l'arabe, la langue dans laquelle les Syriens peuvent communiquer. »

Ghita Jabir, employée au Centre Flavie Laurent. Photo : Thibault Jourdan / ICI Radio-Canada

Ghita Jabir travaille pour le Centre Flavie-Laurent. Originaire du Maroc, elle parle l'arabe et sert d'interprète pour ces familles. « Ce fut un peu un défi pour moi de remonter à mon arabe, explique la jeune femme. Ils ont besoin de vêtements pour l'hiver, des manteaux, des pantalons pour les petits, des bottes, ainsi que des meubles parce qu'ils ont eu de nouveaux logements, mais vides. Donc ils ont besoin de lits, de canapé, de tables, de chaises. »

De nombreux donateurs demandent au Centre Flavie-Laurent que leurs dons soient destinés aux Syriens. Une chose que Gilbert Vielfaure refuse de faire. « Qu'on soit jaune, qu'on soit rouge qu'on soit blanc, qu'on soit noir, si on est pauvre on est pauvre et on commencera pas à préférer l'un ou l'autre. On regarde pas vraiment aux cultures, on ne regarde pas au background. On aide ceux qui en ont besoin », insiste-t-il.

Les dons, eux, continuent d'affluer. Le centre va recevoir prochainement un don de meubles de la chaîne d'hôtels Canad'Inns.