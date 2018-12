Jane Channell décorée d'argent à Park City

Channell a enregistré les deux départs les plus rapides et a réussi des chronos de 50 s 34/100 et de 51,15 s, pour un temps cumulatif de 1:41,49. Quarante et une centièmes de seconde l'ont séparé de la championne, l'Allemande Tina Hermann (1:41,08).

L'athlète de North Vancouver a ainsi grimpé sur le podium d'une étape de la Coupe du monde pour la seconde fois de la campagne 2015-2016. Elle avait conclu au 3e rang le 4 décembre dernier, à Winterberg, en Allemagne.

L'Autrichienne Janine Flock (1:41,58) a accompagné Hermann et Channell sur la tribune.

La Canadienne Elisabeth Vathje (1:42,01) a également offert une belle prestation sur la piste américaine. L'Albertaine de 21 ans a abouti au 6e échelon, ce qui constitue son meilleur résultat de la saison.

Du côté masculin, sans grande surprise, le Letton Martins Dukurs (1:38,35) a enlevé les honneurs. Il a devancé le Sud-Coréen Sungbin Yun (1:38,73) et l'Allemand Axel Jungk (1:39,05).

Le Canadien Barrett Martineau (1:39,77) a été le meilleur chez les représentants de l'unifolié avec une 8e position. Il a conclu quatre rangs devant son compatriote Dave Greszczyszyn (1:40,29).