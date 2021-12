Projet de 12,8 G$ pour la remise à neuf de la centrale nucléaire de Darlington

Le gouvernement a donné le feu vert au début des travaux, l'automne prochain, pour un premier réacteur, soit en octobre 2016.

Selon la province, la réfection de la centrale de Darlington injectera 15 milliards de dollars dans le produit intérieur brut de l'Ontario, tout au long des travaux et créera jusqu'à 11 000 emplois par an.

La remise à neuf des quatre réacteurs doit être terminée en 2026.

« On s'y prépare depuis 2009 et on est prêts à compléter le projet à temps et sans dépasser le budget. »