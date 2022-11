Paroisse Sainte-Bernadette : les paroissiens s’expriment après le détournement de 400 000 $

Cette rencontre a été organisée afin de répondre aux questions des paroissiens, car l'ancien responsable des finances de l'église, Leo McCaughan, a été accusé d'avoir détourné plus de 400 000 $ des caisses de la paroisse.

Environ 300 personnes ont assisté à cette réunion qui a duré près d'une heure et demie.

« J'avais de nombreuses questions, déclare le paroissien Michael Bayer. Comment a-t-on pu laisser cela arriver? Et que fait-on maintenant pour être sûr que cela ne se reproduise pas? Quel type d'équilibre des pouvoirs va être mis en place, comment va-t-on s'y prendre en tant que communauté paroissiale afin de faire en sorte qu'on puisse continuer notre ministère? »

D'autres paroissiens, qui ont demandé l'anonymat, ont affirmé s'être senti « en colère » et « humiliés », lorsqu'ils ont appris la nouvelle.

« J'étais en colère et atterré. » — Une citation de Michael Bayer, paroissien

« L'objectif de la réunion était d'informer, d'être transparent et de rassurer les paroissiens », explique l'économe diocésain de l'archidiocèse, Richard Fréchette. « Les gens avaient de nombreuses questions et nous avons passé 45 minutes à leur répondre », ajoute-t-il.

Conscient que le lien de confiance a été en partie rompu, Richard Fréchette se veut tout de même optimiste: « Je pense qu'avec le temps, cette confiance-là va être rétablie. Déjà, avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, il semble que les paroissiens ont confiance dans l'administration actuelle de cette paroisse ».

Son message semble avoir été bien reçu. « Nous avons eu de bonnes réponses aujourd'hui, affirme Michael Bayer. On vient tout juste de démarrer un long processus de guérison, mais des mesures sont prises. Cela fait quarante ans que je suis membre de cette paroisse et je suis confiant dans le fait qu'on va surmonter cela tous ensemble et que notre paroisse va redevenir forte et solide. »