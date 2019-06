Le petit groupe s'est présenté au Centre Rideau en après-midi et s'est brièvement engouffré à l'intérieur sous l'oeil médusé de certains clients, qui ont vraisemblablement cru être en présence de la vedette pop.

Dans une vidéo publiée sur YouTube par les auteurs du canular, on peut d'ailleurs voir certains passants réaliser des égoportraits avec le sosie de Rihanna. Au moment d'écrire ces lignes, la vidéo a été visionnée plus de 23 000 fois.

« Nous avons planifié notre blague pendant deux semaines », souligne Kayf Abdulqadir, l'une des instigatrices du canular. « Nous avons fait appel à l'aide de tous nos amis. »

Mme Abdulqadir explique que l'idée est venue du fait que l'une des membres de son groupe humoristique, baptisé « The Cool Ciyaal », se fait souvent dire qu'elle ressemble à Rihanna.

Le frère de Mme Abdulqadir, Najib, qui fait aussi partie de son groupe, espère d'ailleurs attirer l'attention de la vraie chanteuse.

« Nous avons envoyé des messages sur Twitter à nos partisans et ils ont eux-mêmes envoyé des messages à Rihanna », souligne-t-il.

Kayf Abdulqadir a fondé la chaîne humoristique YouTube « The Cool Ciyaal », il y a un an, avec une camarade de classe du Collège Algonquin. Elle explique qu'elle et sa comparse voulaient prouver que les Canadiens d'origine somalienne ont un bon sens de l'humour.

D'ailleurs, « The Cool Ciyaal » se traduit grosso modo par « les enfants branchés ». La chaîne publie généralement des sketches humoristiques et le canular de jeudi dernier est son premier du genre.