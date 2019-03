L'actualité de la semaine en un clic!

10 ans d'existence du 311... 10 ans d'appels « farfelus »

Le centre d'appels 3-1-1 de Gatineau a 10 ans

Le Centre d'appels non urgents (CANU) de la Ville de Gatineau fête ses 10 ans d'existence. Chaque année, les préposés du 311 reçoivent en moyenne 285 000 appels.

Comme à ses débuts en 2005, ce sont les demandes en lien avec les commandes de bacs bleus, les ordures ménagères et les nids-de-poule qui dominent les statistiques.

En 10 ans, les préposés en ont entendu des vertes et des pas mûres! À découvrir ici!

Lorsqu'il y a des tempêtes de neige ou des bris d'aqueduc, les appels sont quelquefois moins courtois. « L'an dernier quand les tuyaux des maisons gelaient, c'était difficile. Les gens n'étaient pas contents », se rappelle Nycia Lafontaine.

HitchBOT fera un dernier arrêt au Musée canadien des sciences et de la technologie

Photo : Ryerson University

Sa traversée du Canada terminée, le robot auto-stoppeur HitchBOT a maintenant sa place dans la collection permanente du Musée des sciences et de la technologie du Canada, à Ottawa.

« C'est le HitchBOT original, celui qui a fait le voyage de Halifax à Victoria en 2014 », précise Tom Everett, conservateur de la collection des technologies de communication au Musée. C'est qu'un deuxième HitchBOT, conçu pour voyager en Europe et aux États-Unis, a été détruit alors qu'il se trouvait à Philadelphie plus tôt cette année.

Le robot n'a pas tout à fait terminé de voyager, le Musée des sciences et de la technologie est toujours en rénovation après la découverte de moisissures et de fuites au plafond.

En attendant la fin des travaux en 2017, HitchBOT sera exposé à d'autres endroits au Canada pour continuer à interagir avec le public.

Cantine mobile : une denrée rare à Gatineau

Pendant que les camions de bouffe de rue prolifèrent à Ottawa, du côté québécois de la rivière des Outaouais, on peut les compter sur les doigts d'une main. Seulement quatre camions de nourriture ambulants sillonnent le sol gatinois. Un peu à l'image du village des irréductibles Gaulois, dans la bande dessinée bien connue, ils défient le temps et l'administration municipale.

Ces restaurants mobiles ont fait leur apparition avant la fusion municipale, sous d'anciennes juridictions. Ils bénéficient d'un droit acquis, ce qui explique en partie leur présence et leur longévité.

Quatre irréductibles

Trois camions de cuisine de rue sont installés dans le secteur d'Aylmer et un autre, dans le secteur de Hull.

Seront-ils présents à Gatineau encore bien longtemps? Les propriétaires, eux-mêmes, ne connaissent pas la réponse à cette question.

La bière arrive dans des épiceries d'Ottawa

Pour l'instant, les épiceries pourront offrir des contenants de six bières. 20 % des tablettes seront réservées aux micro-brasseries. Toutefois, les bières artisanales offertes ne doivent pas dépasser 7,1% d'alcool.

Selon Kathleen Wynne, c'est le plus grand changement dans le commerce de l'alcool depuis la fin de la prohibition en 1927.

D'ici la fin de l'année, treize détaillants d'alimentation devraient en offrir dans l'Est ontarien.

Les épiceries devront appliquer les mêmes règles en vigueur dans les Beer Store et les LCBO pour s'assurer que les jeunes qui n'ont pas 19 ans ne peuvent acheter de la bière.

Le projet n'est qu'à son début, si l'initiative fonctionne bien elles, 150 et éventuellement 450 épiceries pourrait vendredi de la bière d'ici trois ans.

Projet de WiFi gratuit au centre-ville de Gatineau

Un jeune homme avec sa tablette électronique dans un café Photo : IS / nensuria

Vision Centre-ville espère lancer un projet pilote pour offrir Internet sans fil sur certaines rues du centre-ville de Gatineau, en mai 2016.

L'organisme installerait des bornes wifi, qui permettraient une connexion gratuite sur les rues Portage, Aubry, Laval et Kent.

Une tendance mondiale

Le wifi gratuit dans les grands centres urbains est une tendance qu'on observe de plus en plus, selon Larbi Talbi, professeur au département d'informatique et d'ingénierie de l'Université du Québec en Outaouais ('UQO).

Wifi dans le Rapibus

Du côté de la Société des transports de l'Outaouais (STO), le projet lancé en 2014 se poursuit.

Désormais 47 autobus articulés, qui circulent principalement dans le corridor Rapibus, offrent une connexion wifi gratuite aux usagers.

Ottawa reprend sa place dans les technologies de pointe

Les explications de Michel-Denis Potvin

La capitale nationale retrouve une place de choix dans le monde des technologies. C'est ici où l'on retrouve la deuxième plus importante concentration d'entreprises du genre, après la région de Toronto.

Ce ne sont pas les exemples de réussite qui manquent.

l y a 15 ans, plusieurs anciennes compagnies de télécommunication avaient beaucoup souffert à la suite de l'éclatement de la bulle technologique. On compte maintenant beaucoup moins d'entreprises sur le chemin March, dans le quartier Kanata.