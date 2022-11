Projet de loi sur les services en français : la présidente de la SFM optimiste

À l'idée que la Loi sur l'appui à l'essor de la francophonie manitobaine pourrait mourir au feuilleton, Jacqueline Blay rétorque qu'une telle considération est « pessimiste ». Elle dit faire confiance au processus législatif. « Nous espérons que les députés auront le temps de faire ce qu'il y a à faire ».



En 2016, les députés provinciaux ne seront réunis en assemblée que pendant douze jours avant les prochaines élections, et le chef de l'opposition conservatrice Brian Pallister a insisté sur le fait qu'il « faut s'assurer de donner toute considération nécessaire aux projets présentés », et que ce projet devra donc passer par toutes les étapes du processus législatif.

Les prochaines élections provinciales, elles, auront lieu le 19 avril prochain.



Par ailleurs, Jacqueline Blay a déclaré que la SFM avait fait savoir depuis longtemps ses priorités pour l'élaboration d'une loi. « La SFM l'a fait savoir publiquement et lors de discussions privées, donc c'est une forme de consultation », a-t-elle soutenu.





« Le projet de loi regroupe tous les acquis de la communauté francophone depuis le rapport Chartier. Il permet aussi de regarder vers l'avenir, donc la loi répond à nos demandes » — Une citation de Jacqueline Blay, présidente de la SFM



En réponse aux critiques du chef du Parti conservateur du Manitoba, Brian Pallister, selon lesquelles les néo-démocrates avaient eu seize ans pour déposer une telle loi, la présidente de la SFM affirme que le Premier ministre actuel n'avait que deux façons de procéder: « Soit il passait une loi puis mettait en place les acquis que nous avons, soit il mettait en place les recommandations du rapport Chartier, puis faisait voter une loi. »

Les recommandations du rapport du juge Richard Chartier de 1998, intitulé Avant toute chose, le bon sens, (Nouvelle fenêtre) ont notamment mené à la désignation de régions bilingues, à l'amélioration de la Politique sur les services en langue française au Manitoba et à la création de Centre de services bilingues.



« La réalité, c'est que nous avons accès à certaines choses très concrètes et que la loi va chapeauter tout ça et permettre d'aller de l'avant », ajoute Jacqueline Blay.



Lundi, l'ancien président de la SFM et actuel candidat conservateur pour les élections provinciales dans la circonscription de Saint-Boniface, Mamadou Ka, avait également parlé de l'importance de suivre les étapes du processus législatif et refusé de dire s'il appuyait le projet de loi sur les services en français déposé par le gouvernement néo-démocrate. En réaction à cela, l'actuelle présidente de la SFM déclare: « Mamadou Ka est en campagne électorale. Il a droit à ses opinions. Il dit lui-même qu'il a toujours défendu la francophonie, donc s'il est fidèle à ses valeurs il va défendre la francophonie ».