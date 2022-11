Une campagne de financement pour aider trois jeunes congolais orphelins

Grace, Kevin et Jonathan sont trois frères et soeur arrivés l'an dernier au Canada. « Grace, la plus âgée, avait 18 ans et l'âge légal pour faire les inscriptions au Centre scolaire Léo Rémillard, explique l'ancien directeur de cette école secondaire de la DSFM, Daniel Preteau. Ils nous ont raconté leur histoire, et on a vite réalisé qu'ils étaient au Canada seuls, sans parents, car ces derniers étaient décédés en Afrique. »

« Pour ma directrice adjointe et moi-même, ce fut un gros choc émotionnel. » — Une citation de Daniel Preteau, actuel directeur de l'École Lacerte

Arrivés en tant que réfugiés, les billets d'avion des trois jeunes élèves ont été payés par le gouvernement fédéral. Ils doivent maintenant rembourser environ 8000 $, soit le montant des billets.

« Ils n'ont pas de parents pour les aider à rembourser cette somme, alors on s'est dit qu'on allait agir comme leurs parents. On a donc lancé la page GoFundMe », explique Daniel Preteau.

Un deuxième père

Dès leur arrivée l'an dernier, Daniel Preteau et son ancienne directrice adjointe, Nicole Baudry, ont pris Grace, Kevin et Jonathan sous leur aile. « Ce sont les enfants de mon coeur », n'hésite pas à dire Nicole Baudry.

« Les deux familles ont fait que notre intégration a été moins difficile, reconnaît Grace. On se sentait moins seuls pour affronter tous les obstacles devant nous. »

Daniel Preteau, lui, semble avoir pris une place particulière dans le coeur des garçons: « C'est comme un deuxième père », affirme Jonathan. « C'est comme le père qu'on a jamais eu dans notre vie », renchérit Kevin.

L'histoire de Grace, Kevin et Jonathan a déjà ému plusieurs personnes. En seulement quatre jours, plus de 5000 $ ont été récoltés, sur les 8500 $ nécessaires.

Si l'objectif est dépassé, l'argent servira « à aider les trois jeunes à financer leurs études supérieures », affirme Daniel Preteau. Cela leur donnera aussi probablement un coup de pouce pour réaliser leurs rêves. Jonathan, par exemple, veut devenir avocat. Grace rêve d'être journaliste, tandis que Kevin souhaite aider les gens dans le besoin, afin de rendre, à sa manière, toute la générosité dont il a pu bénéficier.