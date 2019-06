Victime d'une quasi-noyade, le petit Alek rencontre ses sauveteurs

Le petit Alek Paquette, qui a échappé à la noyade en août dernier, a eu droit à la visite de héros en chair et en os, lundi matin, au Centre hospitalier pour enfant de l'est de l'Ontario (CHEO). À quelques semaines de Noël, des pompiers de Val-des-Monts lui ont offert son propre petit camion rouge en plastique.

Même s'il ne parle pas et bouge peu, trois mois et demi après le drame qui lui a presque coûté la vie, le bambin de 4 ans affichait un large sourire entre les bruits de sirène et les jets de lumière émis par son nouveau jouet.

« Ça fait du bien », a dit sa mère, Karine Brothaler, elle-même le sourire aux lèvres. « Il a travaillé fort notre petit gars. Mais si ça n'était pas d'eux, les pompiers et les ambulanciers, on ne sait pas s'il serait encore ici avec nous. »

Il n'est pas avec son frère, avec les animaux. Ce n'est pas le fun dans un hôpital. Karine Brothaler, mère d'Alek

Si Alek a encore un long processus de réhabilitation devant lui, son état de santé s'est amélioré. Il peut maintenant manger un peu et avaler de l'eau.

Mme Brothaler et sa mère, Madeleine, se relaient au chevet du petit miraculé 24 heures sur 24. « On est autour de lui, puis on y met du positif », note la grand-mère d'Alek.

Des soins à Montréal

Le petit garçon ira bientôt passer trois mois au Centre de réadaptation Marie-Enfant, à Montréal, où des spécialistes l'aideront à surmonter ses séquelles.

Advenant que ce transfert ne puisse pas se faire avant le Nouvel An, Karine Brothaler espère amener son garçon à la maison pour le temps des Fêtes.

« J'aimerais ça qu'il ait au moins le plus près possible de la qualité de vie qu'il avait avant », lance-t-elle. « J'aimerais ça juste qu'il puisse courir comme un enfant normal. »

C'est là le seul souhait de cette maman pour Noël.