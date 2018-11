Un texte de Pasquale-Harrison-Julien

La popularité d'Airbnb ne se dément pas à Montréal. En tout, nous avons répertorié 9458 annonces sur le site de l'entreprise en date du 25 novembre dernier. Des annonces qui proposent aux visiteurs de rester dans un appartement plutôt que dans un gîte ou un hôtel.

Explorez la carte pour voir tous les appartements disponibles et filtrez par secteur.

Pour consulter la carte sur votre appareil mobile, cliquez ici.

Nous avons créé un script pour analyser toutes les petites annonces de location sur le site Airbnb en date du 25 novembre. Une démarche identique à celle que nous avions entreprise l'an dernier, ce qui nous a permis de comparer nos données. La précision du positionnement de chaque appartement comporte une marge d'erreur de plusieurs mètres, à cause des données affichées sur le site.

Le Plateau toujours au sommet du palmarès

Encore cette année, c'est l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui propose le plus de choix : 2919 annonces. Suivent les arrondissements de Ville-Marie, Rosemont-la-Petite-Patrie et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Le prix moyen d'une location sur Airbnb se situe à 110 $ pour un appartement entier, 49 $ pour une chambre privée et 42 $ pour une chambre partagée. Le prix médian s'élève respectivement à 90, 42 et 31 $.

L'arrivée d'un joueur comme Airbnb a eu, au final, un impact très positif, selon Paul Arsenault, titulaire de la Chaire de tourisme Transat et professeur au Département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM.