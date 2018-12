Réchauffement planétaire : Oxfam épingle le mode de vie des riches

Les 10 % des habitants les plus riches du monde émettent environ 50 % des gaz à effet de serre (GES), tandis que les 50 % les plus pauvres ne sont responsables que de 10 % de ces émissions, révèle un rapport d'Oxfam publié à l'occasion de la conférence de Paris sur le climat.

Image encore plus frappante : les individus qui comptent parmi les 1 % les plus riches génèrent en moyenne 175 fois plus de CO2 qu'une personne se situant dans les 10 % les plus pauvres.

Le changement climatique est intrinsèquement lié aux inégalités économiques : c'est une crise induite par les émissions de gaz à effet de serre des nantis qui frappe le plus durement des pauvres. Extrait du rapport d'Oxfam

Les chiffres d'Oxfam sur la consommation des Canadiens reflètent d'ailleurs les conclusions du rapport : les 10 % les plus riches au pays émettent 28,75 tonnes de CO2 – la quantité la plus élevée après les Américains – alors que les 50 % les plus pauvres n'émettent que 6,6 tonnes de CO2.

À titre de comparaison, les 10 % des Chinois les plus riches produisent 4,76 tonnes de CO2, contre 0,76 tonne pour les 50 % les plus pauvres. En moyenne, chaque Chinois émet donc 1,5 tonne de CO2, comparativement à 11,43 tonnes pour un Canadien.

Le fait que les riches polluent plus que les pauvres n'est pas nouveau en soi, mais la particularité du rapport de l'ONG britannique réside dans le regard qu'il pose sur les modes de consommation individuelle et leur effet sur le climat. Habituellement, ces calculs comparent les émissions de GES des pays.

Pour consulter ce graphique sur votre appareil mobile,cliquez ici. (Nouvelle fenêtre)

Un riche Chinois n'équivaut pas à un riche Américain

Même si les émissions totales des grands pays émergents comme l'Inde et la Chine sont en hausse, l'étude conclut que les riches de ces pays émettent tout de même beaucoup moins de GES que ceux des pays riches.

Selon Oxfam, la hausse des GES émis par les pays émergents s'explique par ailleurs en bonne partie par le fait qu'ils produisent des biens consommés dans d'autres pays.

Les pays en développement doivent faire leur part, mais c'est aux pays riches qu'il appartient de montrer la voie et d'assumer les conséquences désastreuses de leurs modes de développement et de consommation. Romain Benicchio, responsable des politiques climat à Oxfam France

Ces conclusions renvoient au concept de « responsabilité historique » des pays industrialisés dans le réchauffement de la planète, et aux discussions sur l'aide financière que les pays du Nord doivent fournir à ceux du Sud pour les aider à combattre les phénomènes qui y sont liés.

Dans le cadre des négociations en cours à Paris, les pays en développement défendent le principe de la « responsabilité commune, mais différenciée », selon lequel les pays du Nord sont tenus à davantage d'obligations étant donné cette responsabilité historique.

Les investisseurs boudent de plus en plus les énergies fossiles Plus de 500 institutions représentant 3400 milliards de dollars d'actifs ont désormais renoncé à certains investissements dans les énergies fossiles, a estimé mardi l'organisation non gouvernementale 350.org, qui mène une campagne internationale pour comptabiliser ces engagements. Le nombre d'institutions ayant rejoint cette campagne croît rapidement, note-t-elle; en septembre 2014, il n'y en avait que 181, représentant 50 milliards de dollars d'actifs. « Les investisseurs comprennent ce qui se passe et réorientent de façon spectaculaire l'argent vers les énergies propres et renouvelables », conclut l'ONG.

La Belgique reçoit un prix Fossile pour sa paralysie institutionnelle

Est-ce un signe des difficultés qui attendent les provinces et les territoires du Canada, qui doivent discuter avec Ottawa de leurs efforts en matière de réduction des gaz à effet de serre dans les 90 jours suivant la conclusion de la conférence de Paris?

La Belgique a reçu lundi le prix Fossile du jour remis par le Climate Action Network, qui regroupe 950 ONG engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, en raison de l'incapacité de ses trois régions (Bruxelles, Wallonie, Flandre) à s'entendre sur leurs engagements respectifs.

L'environnement est une compétence régionale en Belgique, ce qui fait que le gouvernement fédéral est à la remorque de ces régions en la matière. Or, après six ans de négociations, les trois régions ne sont toujours pas parvenues à s'entendre sur de tels engagements à l'horizon 2020.

Lundi, le gouvernement régional flamand a rejeté un nouveau projet d'entente. À son avis, il ne profite pas suffisamment de la revente des quotas de CO2 pour les industries polluantes, et on lui en demande trop en matière d'énergie renouvelable.

Lundi, le premier ministre du Québec Philippe Couillard a dit s'attendre à « débat assez chaud » à ce sujet, et a dit douter que les cibles de tout un chacun seront connues d'ici trois mois.

« Ce ne sera pas simple, cette question. Il va d'abord falloir calculer où on en est par rapport aux cibles assez modestes que le Parti conservateur avait envoyées ici à Paris, voir quelle est la contribution de chacun maintenant, et quelle est la contribution attendue de chacun au cours des prochaines années », a-t-il noté.

Le Canada a reçu des prix Fossile à répétition lorsqu'il était dirigé par le gouvernement Harper. Rien de tel ne s'est produit cette année.

Plus les couleurs sont foncées, plus les pays polluent. Photo : Radio-Canada