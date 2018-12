Le PQ obtient un débat d'urgence sur l'accueil des réfugiés

Un débat d'urgence à l'Assemblée nationale sur l'accueil des réfugiés syriens aura lieu mardi après-midi, à la demande du PQ. Plus tôt lundi, le leader péquiste, accompagné de son porte-parole en matière d'immigration et de communautés culturelles, Maka Kotto, en avait fait la demande afin de « permettre une discussion transparente et non partisane » sur ce dossier d'importance.