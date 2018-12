On change l'heure cette nuit

Préparez-vous à revoir le soleil plus tôt le matin, et à rentrer à la noirceur à la fin de votre journée, car dimanche marque le retour à l'heure dite normale, ou heure d'hiver.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 h, reculez vos montres et vos appareils d'une heure. La bonne nouvelle : vous gagnerez une heure de sommeil dimanche matin!

Ce changement s'applique à tout le Canada, sauf dans certaines régions, qui demeurent à l'heure normale toute l'année :

la Saskatchewan (sauf les zones autour de Lloydminster);

certains secteurs de la Colombie-Britannique;

l'île Southampton, au Nunavut.

Le cas de la Saksatchewan découle d'une époque où les gouvernements pouvaient choisir de suivre, ou non, le passage à l'heure avancée. Dans cette province, les communautés près de l'Alberta choisissaient de suivre l'heure des Rocheuses, tandis que celles près du Manitoba choisissaient de suivre l'heure du Centre. Pour remédier à ce problème, le gouvernement de la Saskatchewan a finalement choisi d'adopter l'heure normale du Centre à longueur d'année, en 1966.

Autre exception : au Québec, en Basse-Côte-Nord, l'heure ne change jamais et correspond à l'heure avancée de l'Est.

Chaque couleur représente une date différente où les pays changent d'heure. Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Quelles sont les conséquences du changement d'heure?



Certaines personnes ressentiront de façon plus marquée l'impact du changement d'heure, surtout en ce qui a trait au sommeil.

Bien que l'on gagne, en théorie, du temps de sommeil en reculant l'heure, certains lève-tôt qui sortent du lit par eux-mêmes à la même heure tous les jours ne pourront changer leur habitude si facilement. Par exemple, quelqu'un qui se lève 6 h le matin pourrait tout de même se réveiller à 5 h, parce que son cerveau lui indiquera qu'il est l'heure de se lever.

Les personnes âgées ayant un horaire rigide et les nourrissons qui ont l'habitude d'être nourris aux mêmes heures ont plus de chances de ressentir les effets du changement d'heure. Les travailleurs de soirs ont aussi plus de risques de souffrir des conséquences du retour à l'heure normale, puisqu'ils termineront dans les faits leur quart de travail une heure plus tard en soirée que la semaine précédente.

On avance ou on recule? Chaque année, c'est toujours la même question qui revient : gagne-t-on ou perd-on une heure de sommeil lors des changements d'heure? Petit truc pour s'en souvenir : on avance vers le printemps et on recule face à l'hiver!

« Ça peut prendre de 7 à 10 jours pour s'habituer dans certains cas », estime le Dr Roger Godbout, de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Le Dr Godbout conseille aux personnes qui ressentent plus fortement les conséquences du changement d'heure de se préparer en changeant leur horaire, notamment en prenant leurs repas un peu plus tard chaque jour.

Le Dr Godbout conseille aussi « d'avoir une hygiène de sommeil qui est adaptée et particulièrement autour du changement d'heure, de soigner son alimentation, par exemple éviter la caféine et l'alcool en soirée, prendre des repas sains plus réguliers pour laisser la chance à l'horloge de s'ajuster ».

Qu'en est-il des heures d'ouverture des bars?

Les fêtards pourront profiter d'une heure supplémentaire dans les bars au Québec, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le gouvernement précise que tous les établissements titulaires de permis de bar, de brasserie, de taverne, de restaurant et de club bénéficieront alors d'une heure additionnelle pour vendre ou servir des boissons alcooliques puisqu'à 3 h, il sera dans les faits 2 h.

Le changement de l'heure en bref Ce serait en 1784 que Benjamin Franklin, physicien et diplomate américain, aurait suggéré de décaler les heures aux changements de saison afin d'économiser de l'énergie.

L'Allemagne a été le premier pays à appliquer la règle, en 1916, suivie des Anglais la même année. La France emboîte le pas un peu plus tard, mais le changement d'heure a été annulé sous l'occupation allemande. Il a été réinstauré en 1976.

Au Canada, le changement d'heure a été uniformisé en mars 1963.

Le changement d'heure existe dans plus de 70 pays; les pays tropicaux ne sont pas compris, car le soleil est présent plus longtemps dans les pays qui se trouvent près de l'équateur. En revanche, les pays de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud ont recours au changement d'heure. Les pays procèdent encore au changement à des dates souvent différentes.

Vos avertisseurs de fumée

À chaque changement d'heure, les services de protection contre les incendies demandent à la population de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de remplacer les piles, si nécessaire.

Les pompiers rappellent qu'un avertisseur de fumée fonctionnel permet de sauver des vies. Ils soulignent aussi que les avertisseurs de fumée doivent être remplacés tous les 10 ans. S'ils sont endommagés, poussiéreux ou qu'ils n'émettent plus de signal après le remplacement de la pile, ils doivent également être changés.

Ce sont les propriétaires d'immeubles qui doivent fournir un avertisseur de fumée à leurs locataires, mais il revient à ces derniers de changer la pile, au besoin.