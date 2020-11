Le Plan : une formule sur mesure pour rencontrer l'âme soeur

Amélie Desmarais Un texte d'

Les trois fondateurs de l'agence Le Plan, les planistes, souhaitent proposer des activités de rencontre sur mesure pour différents groupes de personnes. Ils ont constaté les difficultés avec lesquelles les célibataires doivent composer pour rencontrer quelqu'un avec les mêmes buts, intérêts et valeurs qu'eux. La première activité, ou premier plan, cible les trentenaires, mais d'autres plans sont aussi à venir, comme le plan retraite, pour les 55 ans et plus, le plan arc-en-ciel, pour les homosexuels et le plan voyage pour les globes-trotteurs.

« Le but premier, c'est vraiment que les questions de base soient réglées : veux-tu te marier dans la vie? Oui. Moi aussi. On va aller au même plan, comme ça on sait qu'on veut déjà les mêmes choses », explique l'une des fondatrices de l'agence, Émilie Bolduc.

Les gens en ont vraiment marre des sites de rencontre. C'est le commentaire qui revient le plus souvent : "On est fatigués d'être dans une espèce de supermarché de célibataires où le but c'est de séduire avec une photo". Émilie Bolduc, planiste à l'agence Le Plan

Les planistes en sont à leur première activité, mais souhaitent proposer quatre plans par mois et faire une tournée dans plusieurs villes du Québec.

Caroline Lambert, participante à la première soirée de l'agence Le Plan

La soirée de samedi regroupera 50 célibataires sélectionnés en fonction du sérieux de leur démarche. Caroline Lambert, célibataire depuis deux ans est l'une des participantes de la soirée qui aura lieu à dans le secteur de Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières. Elle s'est sentie interpellée par la proposition de l'agence Le Plan parce que les intentions des participants sont claires dès le départ.

Des fois, j'ai songé à déménager! Caroline Lambert

« C'est surtout d'arriver quelque part où les questions fondamentales ont déjà été posées : tu as quel âge, veux-tu des enfants, dit-elle. Donc en partant, c'est moins de perte de temps je te dirais. » Caroline Lambert déplore qu'à Trois-Rivières et dans les environs, il soit difficile de trouver des célibataires dans la trentaine qui veulent une relation sérieuse. « Je regarde juste dans le temps de mes parents, c'était tellement simple pour eux autres. Maintenant, on a plus de moyens de rencontrer des gens et c'est plus difficile », se désole-t-elle.