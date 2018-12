Qui sont les dirigeants les plus jeunes au monde? La réponse en carte

À 43 ans, le premier ministre désigné du Canada Justin Trudeau est devenu l'un des plus jeunes chefs d'État ou de gouvernement dans le monde. Qu'en est-il dans les autres pays? Qui est le dirigeant le plus vieux? Survol de plus 190 pays.

Plus la couleur est foncée, plus le dirigeant est jeune. Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

En moyenne, l'âge des chefs d'État et de gouvernement est de 62 ans. Ce chiffre varie toutefois selon les continents. En Afrique et en Asie, l'âge moyen des dirigeants est un peu plus élevé que l'âge moyen dans le monde, soit 65 ans. En Europe, au contraire, la moyenne est de 56 ans. En Amérique et Océanie, la moyenne d'âge se chiffre à 61 ans.

Les 10 plus vieux chefs d'État dans le monde vivent sur différents continents. Contrairement aux plus jeunes dirigeants, quatre habitent en Afrique, trois en Asie, deux en Amérique et un en Europe.

Les 10 plus jeunes dirigeants du monde

Kim Jong-un (Corée du Nord) : 32 ans

Tamim ben Hamad Al Thani (Qatar) : 35 ans

Nicola Renzi (Saint-Marin) : 36 ans

Charles Michel (Belgique) : 39 ans

Matteo Renzi (Italie) : 40 ans

Atifete Jahjaga (Kosovo) : 40 ans

Alexis Tsipras (Grèce) : 41 ans

Xavier Bettel (Luxembourg) : 42 ans

Justin Trudeau (Canada) : 43 ans

Andrzej Duda (Pologne) : 43 ans Sept des 10 plus jeunes dirigeants sont européens, deux sont asiatiques et un est américain.

Les 10 plus vieux dirigeants du monde

Robert Mugabe (Zimbabwe) : 91 ans

Béji Caïd Essebsi (Tunisie) : 88 ans

Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah (Koweït) : 86 ans

Anerood Jugnauth (Maurice) : 85 ans

Raul Castro (Cuba) : 84 ans

Paul Biya (Cameroun) : 82 ans

Salmane ben Abdelaziz Al Saoud (Arabie saoudite) : 79 ans

Alejandro Maldonado Aguirre (Guatemala) : 79 ans

Choummaly Sayasone (Laos) : 79 ans

Pape François (Vatican) : 78 ans Quatre des 10 plus vieux dirigeants habitent en Afrique, trois en Asie, deux en Amérique et un en Europe.

Le vieillissement influence la vision politique d'une personne. Pour un conservateur, par exemple, devenir parent d'une fille le rend plus libéral, explique Jean-François Godbout, professeur du département de science politique de l'Université de Montréal. Cet événement de la vie survient en général chez des personnes plus âgées que chez des jeunes de 18 ans. Cela peut donc jouer sur la vision politique d'un groupe d'âge.

La tendance démontre aussi que plus les personnes sont jeunes, plus elles sont progressistes et qu'à l'inverse, plus les personnes sont vieilles, plus elles sont conservatrices. « Mais il existe des conservateurs jeunes comme il existe des progressistes vieux », nuance M. Godbout.