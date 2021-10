Un Québécois brille au Concours international de piano Frédéric-Chopin

Prenez note que cet article publié en 2015 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le Québécois Charles Richard-Hamelin a remporté la deuxième place du 17e Concours international de piano Frédéric-Chopin à Varsovie, en Pologne. C'est la toute première fois qu'un Québécois se rend en finale de ce prestigieux concours qui réunissait, cette année 78 jeunes pianistes en provenance de 20 pays - dont trois Canadiens.

Il a interprété le deuxième concerto de Chopin avec le Philharmonique de Varsovie.

De plus, Charles Richard-Hamelin s'est vu remettre le Prix Krystian Zimerman pour la meilleure performance d'une sonate.

Pour accéder à la finale, Charles Richard-Hamelin avait interprété vendredi dernier un récital de Chopin, incluant un ensemble complet de Mazurkas, de 50 à 60 minutes.

Le Concours international de piano Frédéric Chopin a lieu tous les cinq ans. Il est considéré comme l'une des compétitions les plus importantes pour les pianistes classiques.

Ce 17e concours s'adresse aux pianistes nés entre 1985 et 1999. Le premier prix de 30 000 € a été remporté par Seong-Jin Cho, 21 ans, de la Corée du Sud, et le second, de 25 000€, par Charles Richard-Hamelin

Artur Szklener, qui dirige l'Institut national Frédéric-Chopin, qui organise le concours, affirme que la compétition vise à promouvoir les nouveaux talents, mais aussi à établir les normes pour jouer les oeuvres de Chopin, qui 'n'était pas un compositeur ni un musicien typique' à son époque, au XIXe siècle.

Révélation Radio-Canada 2015-2016 en musique classique, Charles Richard-Hamelin a enregistré un premier album sous étiquette Analekta, paru en septembre 2015 et consacré aux œuvres de Chopin, soit la Sonate no 3, Polonaise-Fantaisie, op. 61 et deux pièces de Nocturnes, op. 62.