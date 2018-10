La Course Esprit-Sain est née à la suite d'un événement tragique survenu à Nicolet, en 2013, lorsqu'Ann-Clara Désilets, une adolescente de 15 ans, s'est enlevée la vie. Sa mère, Mélanie Roy, qui était à la course dimanche matin, était heureuse de voir que l'événement résonnait au sein de la population.

« C'est une belle dose d'amour de voir tous les gens qui sont concernés de près ou de loin par le suicide et nous, avec la course, si on peut faire la différence pour une seule personne, en aidant les familles ou en aidant les personnes en détresse, notre mission est accomplie », a-t-elle dit.

Une photo d'Ann-Clara Désilets sur le chandail d'une participante à la Course Esprit-Sain

Dans les boisés avoisinant le Domaine Monfort, les participants ont pris part à des épreuves de marche et de course oscillant entre 1 et 21,1 kilomètres.

Les 15 000 $ amassés permettront à la Fondation prévention suicide les Deux Rives de continuer à offrir son programme de sentinelles et son service d'appel 24 heures sur 24, tout en poursuivant ses activités auprès des personnes endeuillées.

« [Le Centre] prévention suicide [les Deux Rives], ils ont été d'une grande aide pour nous, pour ma famille, donc je souhaite de tout coeur que ça puisse aider d'autres familles ou d'autres gens », a laissé tomber Mélanie Roy.