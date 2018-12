Élections : l'Alberta reste bleue, Stephen Harper renonce à diriger les conservateurs

Début de la gallerie de 4 item s. Appuyer sur le bouton pour passer la gallerie. Image / de 4 Mettre le carousel en mode plein écran Voir l'image précédente Voir l'image suivante Stephen Harper lors de son allocution à Calgary Photo : ICI Radio-Canada Battu par le Parti libéral, qui formera un gouvernement majoritaire, Stephen Harper renonce à son poste de chef du Parti conservateur. Photo : Tim Propp/ICI Radio-Canada Des partisans du libéral Darshan Kang, élu à Calgary Skyview. Photo : Dave Gilson/ICI Radio-Canada La néo-démocrate Linda Duncan a conservé son siège d'Edmonton Strathcona. Photo : Gareth Hampshire/ICI Radio-Canada Stephen Harper lors de son allocution à Calgary Photo : ICI Radio-Canada Stephen Harper lors de son allocution à Calgary Photo : ICI Radio-Canada

L'Alberta est restée une forteresse conservatrice lundi lors des élections fédérales de 2015, qui ont mené les libéraux de Justin Trudeau au pouvoir.

Les candidats de Stephen Harper ont remporté la quasi-totalité des 34 circonscriptions que compte l'Alberta. Le chef conservateur a par ailleurs été élu dans Calgary Heritage, mais a renoncé à son rôle de dirigeant du parti.

La néo-démocrate Linda Duncan a été réélue dans Edmonton Strathcona. Les libéraux Darshan Kang (Calgary Skyview), Kent Hehr (Calgary-Centre), Randy Boissonnault (Edmonton-Centre) et Amarjeet Sohi (Edmonton Mill Woods) ont remporté leurs sièges. Il s'agit des seuls élus non conservateurs en Alberta.

Certains résultats sont toutefois extrêmement serrés. Dans Edmonton Mill Woods, 80 voix séparent le candidat libéral du candidat conservateur.

La première ministre albertaine a félicité Justin Trudeau pour sa victoire lundi soir.

« J'ai hâte de travailler de manière collaborative avec lui pour construire une Alberta forte au sein d'un Canada fort », a écrit Rachel Notley dans un communiqué. « En tant que dirigeants, nous avons besoin de travailler ensemble pour construire des infrastructures importantes, renforcer notre système de santé, répondre au changement climatique et développer une relation respectueuse avec les peuples autochtones », a-t-elle ajouté.

« En développant notre économie et en protégeant l'environnement, nous pouvons continuer à faire de l'Alberta et du Canada un bel endroit pour vivre, travailler et élever une famille », selon la dirigeante.

Tim McMillan, le président de l'Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP), a indiqué qu'il avait « hâte de s'adresser à ce nouveau gouvernement ». Il a rappelé que l'accès aux marchés demeurait parmi ses priorités.

Les bureaux de vote ont fermé à 19 h 30, heure des Rocheuses, après que la période réglementaire de 12 heures pour exercer son devoir citoyen se soit écoulée.

À l'école francophone Maurice Lavallée d'Edmonton, les électeurs ont voté sans avoir à attendre ou presque.

Michelle Martin, une électrice, était heureuse d'avoir voté dans la matinée. « Je voulais le faire aussitôt que possible pour éviter peut-être des files », a-t-elle expliqué.

Ken Montgomery, un électeur de Calgary, s'est réjoui que la campagne électorale se soit enfin terminée. « Je pense que davantage de personnes se sont mobilisées, ne serait-ce que lors du vote par anticipation. C'est un signe que les gens sont intéressés par cette élection », a-t-il avancé.

Un bureau de vote situé sur le territoire de la Première Nation Siksika a notamment manqué de bulletins dans l'après-midi.

Leanne Nyirfa, une porte-parole d'Élections Canada, a indiqué que plus d'électeurs que prévu s'y sont présentés. Les électeurs ont dû patienter tandis que le directeur du scrutin a été chercher des bulletins supplémentaires, a-t-elle précisé.

Cette année, les Albertains enverront six députés supplémentaires à Ottawa. Lors du redécoupage de la carte électorale, terminé en 2013, le nombre de circonscriptions est ainsi passé de 28 à 34.

Le nombre de députés à la Chambre des communes sera de 338, comparativement à 308 auparavant.

Pour voir la carte des circonscriptions :

Lors des élections fédérales de 2011, la quasi-totalité des sièges avait été remportée par les conservateurs. Seule la députée d'Edmonton-Strathcona, Linda Duncan, avait été élue sous une bannière différente, celle du Nouveau Parti démocratique (NPD).





Élections Canada estime que 358 830 électeurs albertains se sont déplacés lors du vote par anticipation, du 9 au 12 octobre 2015. Partout au pays, 3,6 millions d'électeurs sont allés voter plus tôt.

Il s'agit d'une hausse considérable, chiffrée à 71 %, par rapport à 2011, mais il faut tenir compte du fait que les électeurs disposaient pour la première fois d'une quatrième journée pour voter par anticipation.

La campagne électorale a été déclenchée le 2 août, lorsque Stephen Harper a demandé au gouverneur général David Johnston de dissoudre le Parlement.

Selon Élections Canada, le taux de participation aux élections de 2011 était de 61,1 % au pays.

Les circonscriptions en Alberta

Les circonscriptions de l'Alberta Photo : Radio-Canada

Les circonscriptions de Calgary

Les circonscriptions d'Edmonton

