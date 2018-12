La Boussole électorale : votre circonscription penche-t-elle à gauche ou à droite?

Louis-Philippe Ouimet Un texte de

La gauche, le centre et la droite. Des termes souvent utilisés pour situer un parti dans la sphère politique. Certains diront qu'une formation politique est à droite si elle croit à une économie libérale où le gouvernement est moins interventionniste; la gauche désigne des partis qui prônent un plus grand rôle de l'État et une répartition de la richesse pour réduire les inégalités sociales.

« La présente analyse est la position moyenne des électeurs face aux 30 enjeux inclus dans la Boussole. Les circonscriptions les plus à "gauche" sont celles où, en moyenne, les électeurs partagent des opinions progressistes, alors que les circonscriptions les plus à "droite" sont celles où, en moyenne, les électeurs partagent des opinions conservatrices », explique Gregory Kerr, gestionnaire des communications chez Vox Pop Labs, l'entreprise qui a créé la Boussole.

Plus les couleurs sont foncées, plus les électeurs ont voté à droite. Photo : Radio-Canada

La droite au Canada

Selon la Boussole électorale, les cinq circonscriptions les plus à droite sont dans l'ouest du pays. Il s'agit de Battle River-Crowfoot (Alberta), Bow River (Alberta), Cypress Hills-Grasslands (Saskatchewan), Red Deer-Mountain View (Alberta) et Peace River-Westlock (Colombie-Britannique).

La gauche au Canada

Toujours selon la Boussole, les cinq circonscriptions les plus à gauche se situent un peu partout au pays. Il s'agit de Vancouver East (Colombie-Britannique), Toronto-Danforth (Ontario), Davenport (Ontario), Laurier-Sainte-Marie (Québec) et Vancouver Kingsway (Colombie-Britannique).

Un constat intéressant

Selon Clifton van der Linden, fondateur et directeur de Vox Pop Labs, « [les] 12 circonscriptions les plus à droite, à l'exception de 3, sont situées en Alberta. C'est différent pour les 12 circonscriptions les plus à gauche. Elles sont réparties un peu partout, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse ».

On observe aussi que les circonscriptions les plus à droite sont situées dans les banlieues et les plus petites villes alors que les circonscriptions les plus à gauche sont dans les grandes villes.